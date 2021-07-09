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«Ашан» меняет концепцию своих гипермаркетов в России

Часть их площадей займут сторонние магазины по продаже одежды и продуктов, а также дарксторы
Вера Кузьмина Екатерина Бурлакова
Сокращение площадей гипермаркетов – тенденция последних нескольких лет /Евгений Разумный / Ведомости

«Ашан» решил изменить концепцию своих гипермаркетов в России, рассказал «Ведомостям» президент «Auchan Retail Россия» Филипп Брошар. По его словам, компания уменьшит их торговые площади, часть из них ритейлер предложит в аренду сторонним организациям, которые смогут открыть там небольшие магазины (корнеры) по продаже одежды, продуктов и др. В частности, в гипермаркете в торговом центре «Авиапарк» на Ходынке уже работает корнер французского бренда одежды Kiabi. Аналогичные точки могут появиться и в других магазинах «Ашан» этого формата. Запрос в Kiabi остался без ответа.

Также в торговом центре «Капитолий» планируется в ближайшее время открыть отдел по продаже японских блюд, говорит Брошар. Его оператора он назвать отказался. Часть территории гипермаркетов «Ашан» планирует использовать под дарксторы (небольшие склады): в них сотрудники компании будут собирать заказы как для собственной доставки, так и для партнеров – «Сбермаркета» и «Яндекс.Еды». Представитель «Яндекс.Еды» эту информацию подтвердил, сообщив, что компания считает размещение дарксторов на территории магазинов хорошей идеей: они позволят ускорить доставку онлайн-заказов, поскольку их сбор будет происходить в отдельной зоне. Представитель «Сбермаркета» не стал комментировать планы «Ашана».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных