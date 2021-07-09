«Ашан» меняет концепцию своих гипермаркетов в России

«Ашан» меняет концепцию своих гипермаркетов в РоссииЧасть их площадей займут сторонние магазины по продаже одежды и продуктов, а также дарксторы
«Ашан» решил изменить концепцию своих гипермаркетов в России, рассказал «Ведомостям» президент «Auchan Retail Россия» Филипп Брошар. По его словам, компания уменьшит их торговые площади, часть из них ритейлер предложит в аренду сторонним организациям, которые смогут открыть там небольшие магазины (корнеры) по продаже одежды, продуктов и др. В частности, в гипермаркете в торговом центре «Авиапарк» на Ходынке уже работает корнер французского бренда одежды Kiabi. Аналогичные точки могут появиться и в других магазинах «Ашан» этого формата. Запрос в Kiabi остался без ответа.
Также в торговом центре «Капитолий» планируется в ближайшее время открыть отдел по продаже японских блюд, говорит Брошар. Его оператора он назвать отказался. Часть территории гипермаркетов «Ашан» планирует использовать под дарксторы (небольшие склады): в них сотрудники компании будут собирать заказы как для собственной доставки, так и для партнеров – «Сбермаркета» и «Яндекс.Еды». Представитель «Яндекс.Еды» эту информацию подтвердил, сообщив, что компания считает размещение дарксторов на территории магазинов хорошей идеей: они позволят ускорить доставку онлайн-заказов, поскольку их сбор будет происходить в отдельной зоне. Представитель «Сбермаркета» не стал комментировать планы «Ашана».