«Ашан» меняет концепцию своих гипермаркетов в России

Также в торговом центре «Капитолий» планируется в ближайшее время открыть отдел по продаже японских блюд, говорит Брошар. Его оператора он назвать отказался. Часть территории гипермаркетов «Ашан» планирует использовать под дарксторы (небольшие склады): в них сотрудники компании будут собирать заказы как для собственной доставки, так и для партнеров – «Сбермаркета» и «Яндекс.Еды». Представитель «Яндекс.Еды» эту информацию подтвердил, сообщив, что компания считает размещение дарксторов на территории магазинов хорошей идеей: они позволят ускорить доставку онлайн-заказов, поскольку их сбор будет происходить в отдельной зоне. Представитель «Сбермаркета» не стал комментировать планы «Ашана».