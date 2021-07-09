Государство получит 200 млрд рублей от квот на вылов крабов и других морепродуктов

Государство получит 200 млрд рублей от квот на вылов крабов и других морепродуктовАукционы могут состояться уже в 2023 году
Государство может заработать на продаже через аукционы оставшихся 50% квот на вылов крабов примерно 140 млрд руб., заявил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, еще около 60 млрд руб. будут получены от реализации 100% квот на вылов других ценных морепродуктов — трубачей, гребешков, морских ежей и т.д.
Шестаков уточнил, что вопрос проведения крабовых аукционов на 50% квот находится «в высокой степени проработки»: рассматривается в том числе и вариант проведения аукционов в 2023 г., но окончательного решения пока нет. У победителей аукционов на вылов краба и других ценных морепродуктов будут инвестиционные обязательства, но пока не определено, какие именно, сказал он.
По словам Шестакова, планируется также реализовать и новый этап инвестиционных квот: на торги будут выставлены еще 20% прав на добычу рыбы на Дальнем Востоке. Как и в первом этапе у рыбопромышленников будут инвестиционные обязательства: они должны будут построить перерабатывающие заводы и портовую холодильную инфраструктуру (c 2022 г.), а также рыбопромысловые суда (c 2023 г.).
В 2019 г. 50% квот на вылов краба были реализованы через аукционы более чем за 142 млрд руб. Квоты действуют с 2020 по 2034 г. Наиболее крупными участниками аукционов были структуры Глеба Франка, владельца Русской рыбопромышленной компании (РРПК). Они потратили на аукционах 38 млрд руб.
Основная часть квот на вылов водных биоресурсов пока распределена по историческому принципу, то есть они закреплены за пользователями на 15 лет на основании данных об их добыче за предыдущий период. Последний раз они были закреплены за компаниями с 1 января 2019 г. Кроме того, четыре года назад государство разрешило распределять 20% квот на вылов рыбы с обязательствами по инвестициям: для их получения инвестор должен построить перерабатывающий завод или промысловое судно на российской верфи.
РРПК в июле прошлого года направила премьеру Михаилу Мишустину письмо с предложениями по дальнейшей реформе рыбохозяйственного комплекса России. В частности, компания предлагала разыграть 50% квот на добычу крабов, а также выставить на торги квоты на добычу креветок, морских ежей и трубачей. Также предлагалось для стимулирования обновления флота разрешить вылов биоресурсов в исключительной экономической зоне России лишь судами отечественного производства возрастом не старше 30 лет, а также обеспечить инвесторам, строящим суда загрузку квотами на 100%. Позже Росрыболовство и Минсельхоз сообщили, что не поддерживают предложения компании.
Механизм аукционов приведет к ухудшению финансового положения участников рынка, в результате может сократиться их число, считает исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (крупный добытчик рыбы и крабов) Сергей Несветов. По его словам, компаниям придется брать кредиты, чтобы выкупить права на вылов у государства, и не у всех будет такая возможность.