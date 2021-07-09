Государство получит 200 млрд рублей от квот на вылов крабов и других морепродуктов

Основная часть квот на вылов водных биоресурсов пока распределена по историческому принципу, то есть они закреплены за пользователями на 15 лет на основании данных об их добыче за предыдущий период. Последний раз они были закреплены за компаниями с 1 января 2019 г. Кроме того, четыре года назад государство разрешило распределять 20% квот на вылов рыбы с обязательствами по инвестициям: для их получения инвестор должен построить перерабатывающий завод или промысловое судно на российской верфи.