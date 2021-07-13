ММК возобновляет выпуск стали в Турции

ММК возобновляет выпуск стали в ТурцииК этому компанию подтолкнули экспортные пошлины в РФ и растущие цены на металлы
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) возобновляет производство стали в Турции на своем заводе MMK Metalurji, сообщила металлургическая группа 12 июля.
Инвестиции компании в перезапуск производства составили около $40 млн. Ежегодный выпуск горячекатаного проката на площадке в турецком городе Искендеруне составит около 2 млн т, до конца текущего года будет произведено 200 000–260 000 т. Как пояснили «Ведомостям» в компании, выпуск продукции начнется в июле, выход на полную мощность запланирован через девять месяцев.
Группа ММК по итогам 2020 г. выпустила 11,6 млн т стали, на 7% меньше позапрошлогоднего объема. В текущем году группа планировала нарастить производство до 12 млн т (без учета завода в Турции).
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