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ММК возобновляет выпуск стали в Турции

К этому компанию подтолкнули экспортные пошлины в РФ и растущие цены на металлы
Василий Милькин
С 2012 г. MMK Metalurji выпускал только наиболее маржинальную продукцию – оцинкованный прокат и прокат с полимерным покрытием /Пресс-служба ММК

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) возобновляет производство стали в Турции на своем заводе MMK Metalurji, сообщила металлургическая группа 12 июля.

Инвестиции компании в перезапуск производства составили около $40 млн. Ежегодный выпуск горячекатаного проката на площадке в турецком городе Искендеруне составит около 2 млн т, до конца текущего года будет произведено 200 000–260 000 т. Как пояснили «Ведомостям» в компании, выпуск продукции начнется в июле, выход на полную мощность запланирован через девять месяцев.

Группа ММК по итогам 2020 г. выпустила 11,6 млн т стали, на 7% меньше позапрошлогоднего объема. В текущем году группа планировала нарастить производство до 12 млн т (без учета завода в Турции).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных