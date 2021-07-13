ММК возобновляет выпуск стали в Турции

Инвестиции компании в перезапуск производства составили около $40 млн. Ежегодный выпуск горячекатаного проката на площадке в турецком городе Искендеруне составит около 2 млн т, до конца текущего года будет произведено 200 000–260 000 т. Как пояснили «Ведомостям» в компании, выпуск продукции начнется в июле, выход на полную мощность запланирован через девять месяцев.