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Аэропорт «Жуковский» в августе запустит собственного туроператора

Заработать ему будет трудно, считают эксперты
Анастасия Львова Вера Кузьмина
В проект туроператора уже вложено около $1 млн, в ближайшие полгода планируется вложить еще как минимум $5 млн /Марина Лысцева / ТАСС

Первые чартерные рейсы туроператора «Жиатур», созданного оператором «Жуковского» – компанией «Рампорт аэро», состоятся в августе 2021 г., рассказал «Ведомостям» гендиректор «Рампорта» Томас Вайшвила. Учрежденный в марте туроператор уже получил лицензию Ростуризма. По словам Вайшвилы, рейсы для «Жиатура» будут выполнять Red Wings, которая уже летает из «Жуковского», и еще несколько авиакомпаний. При этом сам «Жиатур» будет продавать блоки кресел в самолетах другим туроператорам.

«Проект создавался, чтобы предоставлять туроператорам фрахт (аренду. – «Ведомости») воздушного судна. Мы будем предоставлять оптимальное количество пассажирских мест на рейсах авиакомпаний партнерам-туроператорам. В проект туроператора уже вложено около $1 млн, в ближайшие полгода планируется вложить еще как минимум $5 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных