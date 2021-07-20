Аэропорт «Жуковский» в августе запустит собственного туроператора

Аэропорт «Жуковский» в августе запустит собственного туроператораЗаработать ему будет трудно, считают эксперты
Первые чартерные рейсы туроператора «Жиатур», созданного оператором «Жуковского» – компанией «Рампорт аэро», состоятся в августе 2021 г., рассказал «Ведомостям» гендиректор «Рампорта» Томас Вайшвила. Учрежденный в марте туроператор уже получил лицензию Ростуризма. По словам Вайшвилы, рейсы для «Жиатура» будут выполнять Red Wings, которая уже летает из «Жуковского», и еще несколько авиакомпаний. При этом сам «Жиатур» будет продавать блоки кресел в самолетах другим туроператорам.
«Проект создавался, чтобы предоставлять туроператорам фрахт (аренду. – «Ведомости») воздушного судна. Мы будем предоставлять оптимальное количество пассажирских мест на рейсах авиакомпаний партнерам-туроператорам. В проект туроператора уже вложено около $1 млн, в ближайшие полгода планируется вложить еще как минимум $5 млн.