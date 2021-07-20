В Китае не боятся прививать трехлетних детей вакциной CoronaVac

В Китае не боятся прививать трехлетних детей вакциной CoronaVacРазработчик вакцины Sinovac надеется на признание в Европе
Компания Sinovac Biotech одной из первых выпустила вакцину против ковида – Sinovac-CoronaVac. Основатель Sinovac Инь Вэйдун заинтересовался разработкой вакцин еще в середине 1980-х, первую вакцину – от гепатита А – его компания создала в 1999 г.
Инактивированную вакцину CoronaVac в июне разрешили применять в Китае не только для взрослых, но и для экстренной вакцинации детей от трех лет. В других странах позволено вакцинировать детей моложе 18 лет, но нигде больше не дали зеленый свет на прививку для такой возрастной группы, писала South China Morning Post. А Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) полтора месяца назад рекомендовала CoronaVac к экстренному применению для взрослых. Все это могло бы подстегнуть котировки акций Sinovac на NASDAQ. Но инвесторы не могут получить доход от сделок с бумагами Sinovac на бирже: торги бумагами Sinovac больше двух лет назад остановлены из-за конфликта акционеров.
Sinovac в отличие от второго китайского разработчика собственной вакцины – CanSino Biologics работает с прибылью: в прошлом году ее чистая прибыль составила $185,2 млн против $57,5 млн чистого убытка у конкурента.
Первые вакцины
Инь родился 23 января 1964 г. В интервью China Youth Daily он рассказывал, что у него была не самая сильная школа, а он был не самым прилежным учеником. В итоге он не прошел вступительные экзамены в колледж, в который хотел поступить. Инь подал документы в медицинское училище города Таншань (провинция Хэбэй) и внезапно обнаружил в себе страсть к эпидемиологии: «К своему удивлению, я превратился в студента, который задавал больше всех вопросов».
Инь продолжил образование в Национальном университете Сингапура и в 1985 г., получив диплом, устроился в центр контроля и профилактики заболеваний в Таншане. В первый же день его отправили расследовать вспышки гепатита А в окрестностях города. В 1980-х гг. в Китае многие пострадали из-за этого заболевания. Не существовало не то что вакцин, но даже метода для точной диагностики. Это так впечатлило молодого Иня, что он посвятил себя борьбе с этим видом гепатита. В 1985 г. он изолировал вирус и начал экспериментировать с созданием вакцины. В 1992 г. он основал для этого компанию Tangshan Yian Bioengineering, в которой в 1999 г. удалось создать инактивированную вакцину. В 2005 г. она была одобрена в Китае, в 2008 г. включена в национальную программу вакцинации.
К этому времени компания Иня называлась уже Sinovac: в 2001 г. Tangshan Yian Bioengineering слилась с Shenzhen Kexing и Sino Pharma. Вскоре после этой сделки Китай столкнулся со вспышкой коронавируса – тяжелого острого респираторного синдрома (SARS, атипичная пневмония). В апреле 2003 г. Инь позвонил муниципальным чиновникам Таншаня и сообщил, что его компания вот-вот получит вакцину от SARS и готова поделиться технологиями с государственными лабораториями.