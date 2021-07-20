В Китае не боятся прививать трехлетних детей вакциной CoronaVac

Инь продолжил образование в Национальном университете Сингапура и в 1985 г., получив диплом, устроился в центр контроля и профилактики заболеваний в Таншане. В первый же день его отправили расследовать вспышки гепатита А в окрестностях города. В 1980-х гг. в Китае многие пострадали из-за этого заболевания. Не существовало не то что вакцин, но даже метода для точной диагностики. Это так впечатлило молодого Иня, что он посвятил себя борьбе с этим видом гепатита. В 1985 г. он изолировал вирус и начал экспериментировать с созданием вакцины. В 1992 г. он основал для этого компанию Tangshan Yian Bioengineering, в которой в 1999 г. удалось создать инактивированную вакцину. В 2005 г. она была одобрена в Китае, в 2008 г. включена в национальную программу вакцинации.