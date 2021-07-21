«Сибуру» и ТАИФ разрешили объединиться

К концу 2021 г. «Сибур» должен представить в ФАС проект торговой политики по товарам, занимающим на внутрироссийском рынке более 50%. «Очень упрощенно – ТАИФ занимает большое место в каучуках, а мы – в полимерах. Когда наши каучуки добавляются к их каучукам, а их полимеры – к нашим полимерам, доли в этих сегментах не очень сильно увеличиваются», – объяснял в интервью «Ведомостям» 13 июля председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов.