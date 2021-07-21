«Сибуру» и ТАИФ разрешили объединиться

«Сибуру» и ТАИФ разрешили объединитьсяПосле слияния холдингов цены на полимеры в России могут снизиться, считают эксперты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила «Сибуру» купить 100% голосующих акций ТАИФ. Но для этого компании придется выполнить несколько обязательных условий, следует из сообщения службы. Компанию обязали обеспечивать производимыми товарами прежде всего потребности внутреннего рынка страны.
К концу 2021 г. «Сибур» должен представить в ФАС проект торговой политики по товарам, занимающим на внутрироссийском рынке более 50%. «Очень упрощенно – ТАИФ занимает большое место в каучуках, а мы – в полимерах. Когда наши каучуки добавляются к их каучукам, а их полимеры – к нашим полимерам, доли в этих сегментах не очень сильно увеличиваются», – объяснял в интервью «Ведомостям» 13 июля председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов.
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