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«Сибуру» и ТАИФ разрешили объединиться

После слияния холдингов цены на полимеры в России могут снизиться, считают эксперты
Анна Подлинова
Крупнейшие нефтегазохимические компании России «Сибур» и ТАИФ объявили об объединении 23 апреля /Пресс-служба «Сибура»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила «Сибуру» купить 100% голосующих акций ТАИФ. Но для этого компании придется выполнить несколько обязательных условий, следует из сообщения службы. Компанию обязали обеспечивать производимыми товарами прежде всего потребности внутреннего рынка страны.

К концу 2021 г. «Сибур» должен представить в ФАС проект торговой политики по товарам, занимающим на внутрироссийском рынке более 50%. «Очень упрощенно – ТАИФ занимает большое место в каучуках, а мы – в полимерах. Когда наши каучуки добавляются к их каучукам, а их полимеры – к нашим полимерам, доли в этих сегментах не очень сильно увеличиваются», – объяснял в интервью «Ведомостям» 13 июля председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных