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«Сибур» и ТАИФ объявили об объединении

Новая компания может занять более 70% рынка нефтегазохимии РФ
Анна Подлинова
Стоимость «Сибура» после консолидации нефтегазохимического бизнеса ТАИФа оценивается более чем в $20 млрд /Максим Богодвид / РИА Новости

Две крупнейшие нефтегазохимические компании России, «Сибур» и ТАИФ, 23 апреля объявили об объединении бизнеса. Как следует из их совместного заявления, на базе ПАО «Сибур холдинг» будет создана компания, в которой действующие акционеры АО «ТАИФ» получат 15%. Взамен они передадут новой компании контрольный пакет ТАИФа (50% плюс 1 акция), а остающиеся у них акции также могут быть выкуплены объединенной компанией, уточняется в сообщении.

После завершения всех инвестпроектов, находящихся в стадии реализации, объединенная компания войдет в пятерку глобальных лидеров по производству полиолефинов и каучуков: она сможет выпускать до 8 млн т полиолефинов и 1,2 млн т каучуков в год. Сделка будет закрыта при условии прохождения необходимых корпоративных процедур и получения регуляторных согласований, говорится в совместном заявлении «Сибура» и ТАИФа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных