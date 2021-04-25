«Сибур» и ТАИФ объявили об объединении

Две крупнейшие нефтегазохимические компании России, «Сибур» и ТАИФ, 23 апреля объявили об объединении бизнеса. Как следует из их совместного заявления, на базе ПАО «Сибур холдинг» будет создана компания, в которой действующие акционеры АО «ТАИФ» получат 15%. Взамен они передадут новой компании контрольный пакет ТАИФа (50% плюс 1 акция), а остающиеся у них акции также могут быть выкуплены объединенной компанией, уточняется в сообщении.