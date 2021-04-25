«Сибур» и ТАИФ объявили об объединении

«Сибур» и ТАИФ объявили об объединенииНовая компания может занять более 70% рынка нефтегазохимии РФ
Две крупнейшие нефтегазохимические компании России, «Сибур» и ТАИФ, 23 апреля объявили об объединении бизнеса. Как следует из их совместного заявления, на базе ПАО «Сибур холдинг» будет создана компания, в которой действующие акционеры АО «ТАИФ» получат 15%. Взамен они передадут новой компании контрольный пакет ТАИФа (50% плюс 1 акция), а остающиеся у них акции также могут быть выкуплены объединенной компанией, уточняется в сообщении.
После завершения всех инвестпроектов, находящихся в стадии реализации, объединенная компания войдет в пятерку глобальных лидеров по производству полиолефинов и каучуков: она сможет выпускать до 8 млн т полиолефинов и 1,2 млн т каучуков в год. Сделка будет закрыта при условии прохождения необходимых корпоративных процедур и получения регуляторных согласований, говорится в совместном заявлении «Сибура» и ТАИФа.