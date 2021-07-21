Danone и «Вимм-билль-данн» сократили долю на российском молочном рынке

Крупнейшие производители молочной продукции постепенно сокращают долю на российском рынке, следует из совместного отчета консалтинговой компании Streda Consulting, Союзмолока и информационного агентства Milknews. Доля Danone на рынке молочной продукции за последние пять лет сократилась на 1,8 процентного пункта (п. п.) до 9%, а «Вимм-билль-данна» (входит в PepsiCo) за тот же период – на 2,3 п. п. до 8%.