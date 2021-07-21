Danone и «Вимм-билль-данн» сократили долю на российском молочном рынке

Danone и «Вимм-билль-данн» сократили долю на российском молочном рынкеОни фокусируются на дорогих продуктах, на которых россияне экономят
Крупнейшие производители молочной продукции постепенно сокращают долю на российском рынке, следует из совместного отчета консалтинговой компании Streda Consulting, Союзмолока и информационного агентства Milknews. Доля Danone на рынке молочной продукции за последние пять лет сократилась на 1,8 процентного пункта (п. п.) до 9%, а «Вимм-билль-данна» (входит в PepsiCo) за тот же период – на 2,3 п. п. до 8%.
Общие продажи молочной продукции за 2020 г. выросли на 9,5% до 1,25 трлн руб., по данным Streda Consulting. Продажи Danone за этот период выросли на 1,7% до 122,6 млрд руб., «Вимм-билль-данна» – сократились на 1,3% до 99 млрд руб.
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