Почему США согласились на запуск «Северного потока – 2»Так восстанавливают отношения с Германией, говорят аналитики
Что случилось
США и Германия заключили соглашение об основных условиях функционирования газопровода «Северный поток – 2».
Как сообщила в среду, 21 июля, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, поставки энергоносителя «не должны использоваться для давления на Украину и страны ЕС». В противном случае ЕС введет новые санкции против России.
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