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«Северный поток – 2» достроили?

И еще четыре вопроса про главный газовый проект России
Александр Волобуев Матвей Катков
Волзможно, уже в текущем году газопровод заработает полноценно
/Евгений Разумный / Ведомости

1. Что такое «Северный поток – 2» и кому он нужен?

«Северный поток – 2» (СП-2) – строящийся экспортный газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря. Помимо РФ и ФРГ проходит в территориальных водах Финляндии, Швеции и Дании. Состоит из двух ниток более 1200 км каждая суммарной мощностью 55 млрд куб. м газа в год, что равно мощности «Северного потока». Стоимость проекта оценивалась в 9,5 млрд евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных