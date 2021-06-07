«Северный поток – 2» достроили?

«Северный поток – 2» (СП-2) – строящийся экспортный газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря. Помимо РФ и ФРГ проходит в территориальных водах Финляндии, Швеции и Дании. Состоит из двух ниток более 1200 км каждая суммарной мощностью 55 млрд куб. м газа в год, что равно мощности «Северного потока». Стоимость проекта оценивалась в 9,5 млрд евро.