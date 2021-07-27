Правительство поддержало идею резко нарастить выпуск оборудования для СПГ-заводов

«Ведомости» смогли ознакомиться с содержанием стратегической инициативы (она пока не опубликована). Документ, разработанный Минпромторгом, предусматривает рост доли российского оборудования на средне- и крупнотоннажных СПГ-заводах (мощностью от 0,5 млн т в год) до 40% к 2024 г. и до 80% к 2030 г.