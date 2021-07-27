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Правительство поддержало идею резко нарастить выпуск оборудования для СПГ-заводов

Но достигнуть целевых показателей локализации в 80% будет трудно, считают эксперты
Матвей Катков
Эксперты сомневаются в реалистичности планов по резкому наращиванию локализации оборудования в России для крупнотоннажных предприятий по СПГ /Евгений Разумный / Ведомости

Правительство поддержало стратегическую инициативу «Прорыв на рынке СПГ», предусматривающую переход на российское оборудование в проектах по сжижению природного газа (СПГ). Это следует из актуального перечня инициатив, вошедших в состав фронтальной стратегии социально-экономического развития РФ до 2030 г. Они были представлены 19 июля президенту Владимиру Путину на заседании Совета по стратегическому развитию.

«Ведомости» смогли ознакомиться с содержанием стратегической инициативы (она пока не опубликована). Документ, разработанный Минпромторгом, предусматривает рост доли российского оборудования на средне- и крупнотоннажных СПГ-заводах (мощностью от 0,5 млн т в год) до 40% к 2024 г. и до 80% к 2030 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных