Правительство поддержало идею резко нарастить выпуск оборудования для СПГ-заводов

Правительство поддержало идею резко нарастить выпуск оборудования для СПГ-заводовНо достигнуть целевых показателей локализации в 80% будет трудно, считают эксперты
Правительство поддержало стратегическую инициативу «Прорыв на рынке СПГ», предусматривающую переход на российское оборудование в проектах по сжижению природного газа (СПГ). Это следует из актуального перечня инициатив, вошедших в состав фронтальной стратегии социально-экономического развития РФ до 2030 г. Они были представлены 19 июля президенту Владимиру Путину на заседании Совета по стратегическому развитию.
«Ведомости» смогли ознакомиться с содержанием стратегической инициативы (она пока не опубликована). Документ, разработанный Минпромторгом, предусматривает рост доли российского оборудования на средне- и крупнотоннажных СПГ-заводах (мощностью от 0,5 млн т в год) до 40% к 2024 г. и до 80% к 2030 г.
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