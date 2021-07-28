Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Краснодарский край в августе недосчитается почти 1/3 туристов

В августе Краснодарский край может посетить 2,5–3 млн человек, это на 28,6% меньше, чем годом ранее
Вера Кузьмина
Снижение цен на размещение и перелет вряд ли повлияет на турпоток в Краснодарский край /Igor Starkov / Unsplash

Курорты Краснодарского края в августе этого года сможет посетить около 2,5–3 млн человек, это почти на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал «Ведомостям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. Эти оценки подтвердили туроператоры «Алеан» и «Дельфин».

Ежегодно на курортах Краснодарского края в августе отдыхает порядка 3–4 млн человек. В августе 2020 г. край посетило 3,5–4 млн туристов, а в 2019 г. – 3–3,5 млн. По словам Горина, спрос на гостиницы в Краснодарском крае упал после того, как 21 июня в регионе ввели ограничительные меры для туристов. Уже с 1 июля курортник должен был иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или справку о вакцинации, а с 1 августа регион пообещал принимать только привитых туристов. В июле несколько раз вносили поправки в правила заселения туристов, сейчас гостиницы принимают постояльцев со справкой от врача, что человек болел коронавирусом в последние полгода, с сертификатом о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом и распиской-обещанием вакцинироваться в течение трех дней (за неисполнение штраф 30 000 руб.).

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных