Краснодарский край в августе недосчитается почти 1/3 туристов

Ежегодно на курортах Краснодарского края в августе отдыхает порядка 3–4 млн человек. В августе 2020 г. край посетило 3,5–4 млн туристов, а в 2019 г. – 3–3,5 млн. По словам Горина, спрос на гостиницы в Краснодарском крае упал после того, как 21 июня в регионе ввели ограничительные меры для туристов. Уже с 1 июля курортник должен был иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или справку о вакцинации, а с 1 августа регион пообещал принимать только привитых туристов. В июле несколько раз вносили поправки в правила заселения туристов, сейчас гостиницы принимают постояльцев со справкой от врача, что человек болел коронавирусом в последние полгода, с сертификатом о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом и распиской-обещанием вакцинироваться в течение трех дней (за неисполнение штраф 30 000 руб.).