Доля российских лекарств на госзакупках выросла до рекордных 87%

По итогам пяти месяцев 2021 г. власти российских регионов (включая Москву и Санкт-Петербург) закупили для нужд медицинских организаций 349,8 млн упаковок лекарств на 194,6 млрд руб., говорится в исследовании аналитической компании DSM Group. Это на 34,1% в натуральном выражении и на 53,7% в деньгах больше, чем было куплено за аналогичный период прошлого года. Согласно исследованию, доля российских препаратов составила 87%, или 304,4 млн упаковок, – это рекордный показатель с 2017 г. (более ранние данные компания не предоставила). Для сравнения: на лекарства российских производителей в закупках за первые пять месяцев прошлого года пришлось 83,3% (217,3 млн упаковок), за аналогичный период 2019 г. – 79,8% (240,4 млн упаковок). В денежном выражении, наоборот, превалируют иностранные препараты благодаря их более высокой стоимости: их доля – 56,9% (109 млрд руб.). Впрочем, доля российских лекарств в денежном выражении тоже растет: если за первые пять месяцев прошлого года региональные власти закупили таких препаратов на 57,8 млрд руб., то в 2021 г. уже на 85,6 млрд руб. Это также является рекордом с 2017 г.