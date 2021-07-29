Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Доля российских лекарств на госзакупках выросла до рекордных 87%

Этим недовольны и врачи, и пациенты
Мария Котова
Максим Стулов / Ведомости

По итогам пяти месяцев 2021 г. власти российских регионов (включая Москву и Санкт-Петербург) закупили для нужд медицинских организаций 349,8 млн упаковок лекарств на 194,6 млрд руб., говорится в исследовании аналитической компании DSM Group. Это на 34,1% в натуральном выражении и на 53,7% в деньгах больше, чем было куплено за аналогичный период прошлого года. Согласно исследованию, доля российских препаратов составила 87%, или 304,4 млн упаковок, – это рекордный показатель с 2017 г. (более ранние данные компания не предоставила). Для сравнения: на лекарства российских производителей в закупках за первые пять месяцев прошлого года пришлось 83,3% (217,3 млн упаковок), за аналогичный период 2019 г. – 79,8% (240,4 млн упаковок). В денежном выражении, наоборот, превалируют иностранные препараты благодаря их более высокой стоимости: их доля – 56,9% (109 млрд руб.). Впрочем, доля российских лекарств в денежном выражении тоже растет: если за первые пять месяцев прошлого года региональные власти закупили таких препаратов на 57,8 млрд руб., то в 2021 г. уже на 85,6 млрд руб. Это также является рекордом с 2017 г.

По действующему закону госзаказчики вынуждены приобретать лекарства, которые стоят дешевле. А это, как правило, российские препараты, являющиеся аналогами зарубежных (дженерики), объясняет сложившуюся ситуацию гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. На госзакупках, по его словам, также действует правило «третий лишний», согласно которому, если в тендере участвуют два и более российских производителя, заявка иностранной компании автоматически отклоняется. Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов добавляет, что преобладание дженериков в госзакупках может быть связано еще и с политикой Минздрава, который устанавливает предельные отпускные цены на жизненно важные препараты.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных