Стоимость морских перевозок достигла пятилетнего максимума

Стоимость морских перевозок достигла пятилетнего максимумаЭто разгоняет цены на чай, кофе, бытовую электронику и все крупногабаритные товары из Юго-Восточной Азии
Мировой контейнерный индекс (WCI, World Container Index), публикуемый международным аналитическим агентством Drewry, по состоянию на 29 июля составил $9330 за перевозку стандартного 40-футового контейнера (FEU). Это максимальное значение индекса как минимум за последние пять лет и на 368% выше, чем в июле 2020 г. Причем темп роста ускорился – всего за неделю 22–29 июля WCI прибавил 4%.
На отдельных направлениях стоимость перевозок значительно опережает средние показатели, которые отражает WCI. По словам ведущего специалиста по интермодальным перевозкам логистической компании «Дакстер» Владимира Френтия, сегодня ставки фрахта для перевозок по направлению Китай – Европа превышают $15 000 за FEU. По данным ГК «Дело» (управляет морскими контейнерными терминалами в портах Азово-Черноморского, Балтийского и Дальневосточного бассейнов), здесь цена в моменте достигала $16 000–17 000 за FEU, что в 5 раз превышает прошлогодние ценовые максимумы.