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Стоимость морских перевозок достигла пятилетнего максимума

Это разгоняет цены на чай, кофе, бытовую электронику и все крупногабаритные товары из Юго-Восточной Азии
Ксения Потаева Вера Кузьмина Екатерина Бурлакова Татьяна Исакова
Резкий рост тарифов на морские контейнерные перевозки уже влияет на цены в рознице /Ahmad HASSAN / AFP

Мировой контейнерный индекс (WCI, World Container Index), публикуемый международным аналитическим агентством Drewry, по состоянию на 29 июля составил $9330 за перевозку стандартного 40-футового контейнера (FEU). Это максимальное значение индекса как минимум за последние пять лет и на 368% выше, чем в июле 2020 г. Причем темп роста ускорился – всего за неделю 22–29 июля WCI прибавил 4%.

На отдельных направлениях стоимость перевозок значительно опережает средние показатели, которые отражает WCI. По словам ведущего специалиста по интермодальным перевозкам логистической компании «Дакстер» Владимира Френтия, сегодня ставки фрахта для перевозок по направлению Китай – Европа превышают $15 000 за FEU. По данным ГК «Дело» (управляет морскими контейнерными терминалами в портах Азово-Черноморского, Балтийского и Дальневосточного бассейнов), здесь цена в моменте достигала $16 000–17 000 за FEU, что в 5 раз превышает прошлогодние ценовые максимумы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных