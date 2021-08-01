Стоимость морских перевозок достигла пятилетнего максимума

На отдельных направлениях стоимость перевозок значительно опережает средние показатели, которые отражает WCI. По словам ведущего специалиста по интермодальным перевозкам логистической компании «Дакстер» Владимира Френтия, сегодня ставки фрахта для перевозок по направлению Китай – Европа превышают $15 000 за FEU. По данным ГК «Дело» (управляет морскими контейнерными терминалами в портах Азово-Черноморского, Балтийского и Дальневосточного бассейнов), здесь цена в моменте достигала $16 000–17 000 за FEU, что в 5 раз превышает прошлогодние ценовые максимумы.