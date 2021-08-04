Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

ФАС запретила аптечной сети «Эркафарм» открывать новые точки в Санкт-Петербурге

На этот регион приходится 55% всего оборота компании
Мария Котова
«Эркафарм» занимает 37,2% аптечного рынка Санкт-Петербурга, и эта доля уже никогда не вырастет /Андрей Гордеев / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство АО «Катрен» о приобретении пакета акций АО «Управляющая компания «Эркафарм», выдвинув ряд условий обеим сторонам сделки. Как следует из базы решений службы, «Катрен» намерена приобрести 26% акций аптечной сети, в результате чего ее доля в компании достигнет 50,01%. При этом в течение трех лет с момента совершения сделки «Эркафарм» и «Катрен», которой принадлежит собственная аптечная сеть «Мелодия здоровья», не смогут открывать новые точки в Санкт-Петербурге.

В сообщении ФАС указывается, что доля «Эркафарма» на рынке фармацевтической розницы этого региона и без того является преобладающей, и значит, сеть может воздействовать на «условия обращения» лекарств и сопутствующих товаров и затруднять выход других игроков. По аналогичной причине служба также предписала сторонам сократить до совершения сделки число точек в Орловской области. В частности, в Болховском районе области либо «Катрен», либо «Эркафарм» должны закрыть одну аптеку, в Мценском районе – две. Представители «Катрен» и «Эркафарма» комментариев не предоставили.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных