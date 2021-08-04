ФАС запретила аптечной сети «Эркафарм» открывать новые точки в Санкт-Петербурге

В сообщении ФАС указывается, что доля «Эркафарма» на рынке фармацевтической розницы этого региона и без того является преобладающей, и значит, сеть может воздействовать на «условия обращения» лекарств и сопутствующих товаров и затруднять выход других игроков. По аналогичной причине служба также предписала сторонам сократить до совершения сделки число точек в Орловской области. В частности, в Болховском районе области либо «Катрен», либо «Эркафарм» должны закрыть одну аптеку, в Мценском районе – две. Представители «Катрен» и «Эркафарма» комментариев не предоставили.