ФАС запретила аптечной сети «Эркафарм» открывать новые точки в Санкт-Петербурге

ФАС запретила аптечной сети «Эркафарм» открывать новые точки в Санкт-ПетербургеНа этот регион приходится 55% всего оборота компании
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство АО «Катрен» о приобретении пакета акций АО «Управляющая компания «Эркафарм», выдвинув ряд условий обеим сторонам сделки. Как следует из базы решений службы, «Катрен» намерена приобрести 26% акций аптечной сети, в результате чего ее доля в компании достигнет 50,01%. При этом в течение трех лет с момента совершения сделки «Эркафарм» и «Катрен», которой принадлежит собственная аптечная сеть «Мелодия здоровья», не смогут открывать новые точки в Санкт-Петербурге.
В сообщении ФАС указывается, что доля «Эркафарма» на рынке фармацевтической розницы этого региона и без того является преобладающей, и значит, сеть может воздействовать на «условия обращения» лекарств и сопутствующих товаров и затруднять выход других игроков. По аналогичной причине служба также предписала сторонам сократить до совершения сделки число точек в Орловской области. В частности, в Болховском районе области либо «Катрен», либо «Эркафарм» должны закрыть одну аптеку, в Мценском районе – две. Представители «Катрен» и «Эркафарма» комментариев не предоставили.