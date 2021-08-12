Эксперты предложили бизнесу способ сэкономить $40 млрд на уплате углеродного налога

14 июля Еврокомиссия представила экологический план EU Green Deal, который предполагает снижение к 2030 г. атмосферных выбросов на 55% к уровню 1990 г. Ключевой механизм по достижению этого показателя – введение ТУНа на импорт в страны ЕС углеродоемкой продукции. Пока в номенклатуру товаров, которые будут облагаться сбором, попали сталь, трубы, цемент, алюминий, удобрения и электроэнергия. Но впоследствии ее планируется расширить и на другие отрасли. Схема отчетности по углеродному следу и налоговой базе заработает в тестовом режиме с начала 2023 г., при этом импортерам дадут трехлетний переходный период до момента действия сбора, который начнут взимать с 1 января 2026 г. Цена на выбросы, содержащиеся во ввозимой продукции, будет определяться исходя из стоимости СО2 на аукционах в европейской системе торговли квотами. Сейчас это примерно 50 евро за тонну углерода. Снизить или полностью обнулить сумму налога, кроме покупки квоты на бирже, можно за счет инвестиций в сокращение выбросов, так называемые климатические проекты.