Эксперты предложили бизнесу способ сэкономить $40 млрд на уплате углеродного налога

Эксперты предложили бизнесу способ сэкономить $40 млрд на уплате углеродного налогаДобывающим компаниям следует вложиться в технологию улавливания и захоронения CO2
Инвестиции компаний углеродоемких отраслей, прежде всего металлургов, в технологию улавливания выбросов CO2 позволят им существенно снизить выплаты трансграничного углеродного налога (ТУН) в будущем. Об этом говорится в исследовании компании Vygon Consulting, специализирующейся на консультировании бизнеса из добывающих отраслей. В частности, предприятия Урало-Поволжского промышленного кластера (в этом макрорегионе сконцентрированы крупнейшие заводы черной металлургии, нефтепереработки, химической промышленности) смогут за 25 лет сэкономить $40 млрд, подсчитали в Vygon Consulting. Без применения технологии улавливания выплаты ТУНа в бюджет ЕС обойдутся компаниям в $66 млрд. Инвестиции в инфраструктуру и технологию улавливания CO2 в размере $27 млрд освободят их от необходимости перечислять налог, полагают в консалтинговой компании. Механизм улавливания выбросов углекислого газа с последующим хранением и использованием (CCUS, Carbon capture, utilisation and storage) – комплексный процесс, включающий в себя ряд технологий по улавливанию, транспорту и захоронению СО2 с целью снижения общего объема выбросов на предприятии – эмитенте газа.
В частности, предприятия Урало-Поволжского промышленного кластера (в этом макрорегионе сконцентрированы крупнейшие заводы черной металлургии, нефтепереработки, химической промышленности) смогут за 25 лет сэкономить $40 млрд, подсчитали в Vygon Consulting. Без применения технологии улавливания выплаты ТУНа в бюджет ЕС обойдутся компаниям в $66 млрд. Инвестиции в инфраструктуру и технологию улавливания CO2 в размере $27 млрд освободят их от необходимости перечислять налог, полагают в консалтинговой компании. Механизм улавливания выбросов углекислого газа с последующим хранением и использованием (CCUS, Carbon capture, utilisation and storage) – комплексный процесс, включающий в себя ряд технологий по улавливанию, транспорту и захоронению СО2 с целью снижения общего объема выбросов на предприятии – эмитенте газа.
14 июля Еврокомиссия представила экологический план EU Green Deal, который предполагает снижение к 2030 г. атмосферных выбросов на 55% к уровню 1990 г. Ключевой механизм по достижению этого показателя – введение ТУНа на импорт в страны ЕС углеродоемкой продукции. Пока в номенклатуру товаров, которые будут облагаться сбором, попали сталь, трубы, цемент, алюминий, удобрения и электроэнергия. Но впоследствии ее планируется расширить и на другие отрасли. Схема отчетности по углеродному следу и налоговой базе заработает в тестовом режиме с начала 2023 г., при этом импортерам дадут трехлетний переходный период до момента действия сбора, который начнут взимать с 1 января 2026 г. Цена на выбросы, содержащиеся во ввозимой продукции, будет определяться исходя из стоимости СО2 на аукционах в европейской системе торговли квотами. Сейчас это примерно 50 евро за тонну углерода. Снизить или полностью обнулить сумму налога, кроме покупки квоты на бирже, можно за счет инвестиций в сокращение выбросов, так называемые климатические проекты.
Кроме инвестиций в технологии CCUS, бизнес может снизить выбросы за счет вложений в климатические проекты другого типа, уточняется в исследовании. Наиболее популярной альтернативой выступают проекты по увеличению поглощающей способности природных систем: борьба с пожарами, осушение болот, создание карбоновых ферм и др., пишут аналитики Vygon Consulting. Добиться признания в ЕС российских лесов как поглотителей парниковых газов будет затруднительным, полагают в Vygon Consulting. Перспективы включения проектов CCUS в европейскую систему гораздо более оптимистичны. Стоимость улавливания тонны CO2 в металлургии – около $70, при этом ожидается снижение цены в 1,5 раза к 2030 г. К этому же году прогнозная стоимость квоты СО2 составит около $129 за тонну, что делает промышленное улавливание коммерчески целесообразным уже к 2023 г. Наиболее заинтересованные отрасли – металлургия и нефтегазохимия, потери которых от ввода трансграничного углеродного регулирования (ТУР) в среднесрочной перспективе могут составить $0,7 млрд в год.
В общей сложности в мире реализуется 27 проектов CCUS, из них ни одного – в России. Однако развитая нефтегазодобывающая отрасль и потенциал для хранения диоксида углерода являются основанием для их появления уже в ближайшие несколько лет, полагают аудиторы. Основная цель технологии – монетизация углекислого газа через его утилизацию и дополнительную добычу нефти, пояснил директор практики «Разведка и добыча нефти и газа» Vygon Consulting Сергей Клубков. Это позволит увеличить добычу и, как следствие, обеспечит монетизацию CO2. Впрочем, проектам будет необходима поддержка государства в размере около $8 млрд за 25 лет, или по 24 млрд руб. в год, добавил Клубков.
Ранее в Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН заявили о значительном потенциале стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии как полигонов для хранения CO2. В России емкость хранения была определена в регионах Поволжья, Западной Сибири и Ямала с совокупным потенциалом хранения более 10 000 Мт CO2 в нефтяных резервуарах. Также в ЕЭК подчеркнули необходимость развертывания системы CCUS, назвав ее «ключом к достижению углеродной нейтральности». «Она необходима для раскрытия потенциала декарбонизации в полном объеме и достижения углеродной нейтральности», следует из одного из отчетов ЕЭК ООН.ВИЗИОНЕРСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ВИЗИОНЕРСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Представитель Минэнерго сообщил «Ведомостям», что на предприятиях российского ТЭКа возможно внедрение технологии CCUS, в том числе по улавливанию и обратной закачке попутного нефтяного газа для повышения нефтедобычи пластов. В целом российские нефтегазовые компании поддерживают внедрение таких методов, добавил он.
Технология CCUS будет рентабельной при цене не ниже $200 за тонну углерода, уточнил представитель ВЭБ.РФ. В настоящий момент цена на мировых рынках колеблется от $50–60 в ЕС до $8–10 в КНР (в России цифры будут сопоставимы с китайскими), следовательно, использование технологии пока трудно назвать рентабельным, добавил собеседник в госкорпорации.
В ПАО «ММК» технологию CCUS рассматривают в качестве одной из возможностей по снижению углеродного следа, заявил представитель организации. Но помимо нее есть и другие альтернативы, уточнил он. Определяющим фактором будет экономическая эффективность той или иной технологии декарбонизации. До 2030 г. на металлургических предприятиях России вряд ли стоит ожидать появления подобных установок по причине неотработанности технологии, низкого экономического эффекта (в краткосрочной перспективе) и длительного периода строительства установки. В дальнейшем данное направление может стать перспективным при условии наличия конкурентных преимуществ по сравнению с другими технологиями декарбонизации, резюмировал представитель ММК.
Данный метод в первую очередь будет интересен нефтегазовому сектору, передал представитель «Норникеля» слова Станислава Селезнева – вице-президента компании по экологии и промышленной безопасности. У участников этой отрасли есть фонд отработанных скважин, т. е. потенциальных резервуаров для хранения CO2. «Мы не можем похвастаться наличием таких хранилищ», – уточнил Селезнев. Представитель Газпромбанка заметил, что в России есть ряд ограничений, связанных прежде всего с проблемами транспортировки и хранения СО2, которые делают подобного рода проекты экономически нерентабельными.
Представитель «Алросы» сообщил, что в группе рассматривают потенциальную возможность инвестировать в технологии CCUS.
Технология имеет ряд существенных недостатков и ограничений, убежден директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов НИУ ВШЭ Георгий Сафонов. Прежде всего это высокая стоимость ее применения в больших масштабах, пояснил он. Для источников, располагающихся неподалеку от мест возможного захоронения углерода (в виде СО2 или метана), затраты могут быть невелики, однако доставка СО2 из удаленных источников, например электростанций, котельных, промышленных объектов, к местам захоронения будет связана с колоссальными затратами. «Кроме того, вопрос о судьбе закачанного в скважины СО2 далеко не очевиден. Могут образовываться его утечки из геологических структур или иные пути его высвобождения в атмосферу, что существенно меняет эффективность подобных мер», – опасается Сафонов.
Потенциальные выгоды от применения таких технологий представляются несколько иллюзорными, согласился профессор базовой кафедры управления проектами и программами Capital Group РЭУ им. Плеханова Иван Потравный. Теоретически такие выгоды могут быть связаны с сокращением выбросов парниковых газов и выполнением обязательств России по Парижского соглашению, но технология захоронения таких выбросов пока относится к категории визионерских и не подтверждается экспериментальными расчетами, уточнил он.
В целом господдержка CCUS может простимулировать диверсификацию российской промышленности и сократить риски от глобальной климатической политики, сообщил старший научный сотрудник Центра экономического моделирования энергетики и экологии Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Владимир Поташников. Масштабное применение этих технологий в России, совмещенное с требованиями по локализации производства мощностей, поможет развить машиностроение, а также выйти российской промышленности на экспортные рынки с высокой добавленной стоимостью и низкой конкуренцией. Однако применение CCUS не решает экологических проблем, возникающих при добыче, транспортировке и использовании ископаемого топлива, резюмировал он.