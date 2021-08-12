Эксперты оценили масштаб аварии на терминале КТК в Черном море

Эксперты оценили масштаб аварии на терминале КТК в Черном мореКомпания может заплатить за разлив нефти миллиарды рублей
Авария с разливом нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском может обойтись компании в крупную сумму. По оценке управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, ущерб от ЧП в море в зависимости от масштаба может стоить до 5 млрд руб.
Формула для расчета экологического ущерба водному объекту представляет собой произведение фиксированной таксы вреда объекту (ее размер для нефти и нефтепродуктов варьируется от 500 000 до 2 млрд руб. в зависимости от массы) на ряд корректирующих коэффициентов, характеризующих длительность воздействия, интенсивность и др. Таким образом, применение максимального повышающего коэффициента в формуле расчета, отмечает Гришунин, может более чем в пять раз увеличить сумму штрафа КТК.
По данным КТК, на принадлежащем компании морском терминале в Южной Озереевке под Новороссийском 7 августа при погрузке греческого танкера Minerva Symphony произошел «залповый выброс» нефти. Инцидент произошел на выносном погрузочном устройстве (ВПУ), вынесенном на 6 км в море. В КТК уточняли, что причиной стало разрушение причального оборудования (гидрокомпенсатора). Изначально в КТК говорили о том, что в море попало около 12 куб. м сырой нефти, площадь разлива составила всего 200 кв. м. Утечку быстро устранили: для этого привлекли 17 специальных судов, выставили боновые заграждения, задействовали четыре нефтесборных системы, сообщали в компании. Но 11 августа Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) со ссылкой на спутниковые снимки сообщил, что площадь загрязнения морской акватории была занижена КТК в 400 000 раз и реально составила более 80 кв. км, а само нефтяное пятно уже вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 км.
Отвечать за разлив, судя по обстоятельствам аварии – неисправности на ВПУ, – придется именно КТК, говорит советник юридической фирмы Orchards Азат Ахметов. При этом, по словам юриста, именно объем попавшей в воду нефти будет иметь решающее значение при расчете размера ущерба, площадь нефтяного пятна сама по себе значения не имеет.
Гришунин подчеркивает, что сейчас точно рассчитать размер ущерба окружающей среде очень трудно – многие параметры аварии не ясны. В частности, он указывает на то, что невозможно определить по спутниковому снимку реальный объем вылившейся нефти.
«Если верить официальной версии, то речь идет примерно о 10 т [нефти]. Но если опираться на данные ИКИ РАН, то объем может составить вплоть до 5000 т, а это уже загрузка небольшого танкера. Вряд ли утечка такого масштаба могла быть длительное время проигнорирована компанией», – рассуждает он.
Что такое КТК
КТК – трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска, в котором нефть загружается на танкеры для последующей отправки на мировые рынки. Загрузку КТК в основном обеспечивают крупные казахстанские месторождения Тенгиз, Карачаганак и Кашаганское. В 2020 г. на морском терминале КТК было отгружено 59 млн т нефти (минус 6,7% к предыдущему году). В 2021 г. планируется транспортировать 67,5 млн т. В этом году компания приступила к реализации программы расширения действующих мощностей стоимостью $600 млн. Основные акционеры КТК: Россия (госкомпания «Транснефть» управляет 24% акций, «КТК компани» – 7%), Казахстан («Казмунайгаз» с долей 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures – 1,75%), американская Chevron (15%) и «Лукойл» (12,5%).
Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов также говорит, что рассчитать ущерб сложно: «Нет данных по объему загрязнения, последствиям, срокам ликвидационных работ». Соответствующие измерения, по его словам, должен сделать Росприроднадзор. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова 11 августа написала в Instagram, что ситуация с разливом нефти под Новороссийском контролируется ею лично. «Пробы воды уже отобраны и будут изучены на предмет загрязнения нефтепродуктами. Оцениваем реальные масштабы загрязнения», – отметила она. В пресс-службе Росприроднадзора сказали «Ведомостям», что пока к этой информации «добавить нечего». На инцидент после огласки в СМИ уже отреагировали силовики: возбуждено уголовное дело о загрязнении морской среды по ч. 1, ст. 252 УК, которое из МВД передано в Следственный комитет. Помимо уголовной ответственности менеджмент КТК могут также привлечь и к административной ответственности, считает Ахметов из Orchards.
Представитель КТК заявил «Ведомостям», что остатки нефти на поверхности воды – это так называемая радужная пленка толщиной в несколько микрон. «Это не катастрофа в Мексиканском заливе, здесь даже не пахнет катастрофой», – сказал представитель КТК. Но признал, что после того как были выставлены заградительные боны, начался ураган и часть нефти могла все же быть вымыта через них в море. Сейчас работы по сбору нефти уже завершены и ведется мониторинг ситуации: для замеров состояния воды привлечены независимые лаборатории, осуществляющие отбор проб на территориях возле морского терминала.
Главный научный сотрудник Института океанологии РАН Андрей Костяной сказал «РИА Новости», что пятно нефти в Черном море может полностью исчезнуть в течение четырех суток. Впрочем, завкафедрой общей и неорганической химии Губкинского университета, академик РАН Алексей Дедов не согласен с этим: «Пленка на поверхности препятствует попаданию кислорода в воду, что приводит через некоторое время к гибели всего живого под ней. Поэтому ее нужно убирать». Это можно сделать, по его словам, с помощью специальных разрушающих пленку реагентов либо так называемых химических пастухов – они сгоняют ее в более плотные сгустки, которые уже можно собрать и удалить с поверхности.
На работе КТК инцидент с разливом нефти не отразился, говорит представитель компании. Отгрузки на терминале в Южной Озереевке приостанавливались лишь на несколько часов после происшествия, затем были возобновлены, объем отгрузок на танкеры составляет плановые 180 000 т в сутки. Два из трех оставшихся в работоспособном состоянии ВПУ позволяют полностью выполнять обязательства КТК перед контрагентами и акционерами.