Эксперты оценили масштаб аварии на терминале КТК в Черном море

По данным КТК, на принадлежащем компании морском терминале в Южной Озереевке под Новороссийском 7 августа при погрузке греческого танкера Minerva Symphony произошел «залповый выброс» нефти. Инцидент произошел на выносном погрузочном устройстве (ВПУ), вынесенном на 6 км в море. В КТК уточняли, что причиной стало разрушение причального оборудования (гидрокомпенсатора). Изначально в КТК говорили о том, что в море попало около 12 куб. м сырой нефти, площадь разлива составила всего 200 кв. м. Утечку быстро устранили: для этого привлекли 17 специальных судов, выставили боновые заграждения, задействовали четыре нефтесборных системы, сообщали в компании. Но 11 августа Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) со ссылкой на спутниковые снимки сообщил, что площадь загрязнения морской акватории была занижена КТК в 400 000 раз и реально составила более 80 кв. км, а само нефтяное пятно уже вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 км.