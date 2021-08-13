Добыча нефти в 2022 году вернется на допандемийный уровень

Добыча нефти в 2022 году вернется на допандемийный уровеньПри росте спроса отрасли удастся удержать цены на нефть
ОПЕК повысила прогнозы по добыче нефти и конденсата на 2021 и 2022 гг., следует из доклада организации, опубликованного 12 августа. Их производство в странах вне ОПЕК в 2021 г. вырастет на 1,1 млн барр./сутки до 64 млн барр./сутки в среднем по году, в 2022 г. – на 2,94 млн барр./сутки до 66,94 млн барр./сутки.
Это означает, что в 2022 г. мировая добыча нефти выйдет на допандемийный уровень, который в I квартале 2020 г. составлял 66,9 млн барр./сутки. Средняя добыча нефти и конденсата в странах вне ОПЕК в 2020 г. составляла лишь 62,91 млн барр./сутки.
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