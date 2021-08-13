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Добыча нефти в 2022 году вернется на допандемийный уровень

При росте спроса отрасли удастся удержать цены на нефть
Анна Подлинова Матвей Катков
Добыча нефти в 2022 г. вернется на допандемийный уровень. При росте спроса отрасли удастся удержать цены на нефть /Евгений Разумный / Ведомости

ОПЕК повысила прогнозы по добыче нефти и конденсата на 2021 и 2022 гг., следует из доклада организации, опубликованного 12 августа. Их производство в странах вне ОПЕК в 2021 г. вырастет на 1,1 млн барр./сутки до 64 млн барр./сутки в среднем по году, в 2022 г. – на 2,94 млн барр./сутки до 66,94 млн барр./сутки.

Это означает, что в 2022 г. мировая добыча нефти выйдет на допандемийный уровень, который в I квартале 2020 г. составлял 66,9 млн барр./сутки. Средняя добыча нефти и конденсата в странах вне ОПЕК в 2020 г. составляла лишь 62,91 млн барр./сутки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных