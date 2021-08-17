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Минпромторг смирился с задержкой строительства Жатайской судоверфи

Срок перенесен с 2021 на 2023 год из-за нехватки строителей и инвестиций
Ксения Потаева
Выход верфи на полную мощность планировался на 2025 г. , но Минпромторг выявил серьезные риски срыва сроков /ЮРИЙ СМИТЮК / ТАСС

Минпромторг 13 августа разместил на портале проектов нормативных актов для общественного обсуждения (до 27 августа) проект постановления, который предполагает перенос сроков ввода в эксплуатацию АО «Жатайская судоверфь» (ЖСВ) с 2021 на 2023 г.

Строительство верфи на базе Жатайского судостроительного и судоремонтного завода под Якутском – это единственный проект региона, который включен в госпрограмму «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений». ЖСВ образована в 2016 г. с уставным капиталом 2 млн руб. Акционеры – Росимущество (82,19%), «Корпорация развития республики Саха (Якутия)» (15,1%, КРРС) и Ленское объединенное речное пароходство (2,4%, ЛОРП). Стоимость проекта – 5,75 млрд руб. Минфин РФ с 2019 г. предоставил ЖСВ из бюджета 4,1 млрд руб. в виде взноса в уставный капитал для строительства и реконструкции мощностей, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства. Еще 750 млн руб. вложила КРРС, оставшиеся 894,5 млн руб.  – заемные внебюджетные средства (в 2021 г. в бюджет Якутии на 2021–2026 гг. включены расходы на возврат займа).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных