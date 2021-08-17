Минпромторг смирился с задержкой строительства Жатайской судоверфи

Строительство верфи на базе Жатайского судостроительного и судоремонтного завода под Якутском – это единственный проект региона, который включен в госпрограмму «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений». ЖСВ образована в 2016 г. с уставным капиталом 2 млн руб. Акционеры – Росимущество (82,19%), «Корпорация развития республики Саха (Якутия)» (15,1%, КРРС) и Ленское объединенное речное пароходство (2,4%, ЛОРП). Стоимость проекта – 5,75 млрд руб. Минфин РФ с 2019 г. предоставил ЖСВ из бюджета 4,1 млрд руб. в виде взноса в уставный капитал для строительства и реконструкции мощностей, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства. Еще 750 млн руб. вложила КРРС, оставшиеся 894,5 млн руб. – заемные внебюджетные средства (в 2021 г. в бюджет Якутии на 2021–2026 гг. включены расходы на возврат займа).