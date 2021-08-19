Немецкий партнер «Газпрома» планирует построить шельфовое хранилище СО2 на 8 млн тонн

Немецкий партнер «Газпрома» планирует построить шельфовое хранилище СО2 на 8 млн тоннИнвестиции в проект Wintershall Dea эксперты оценили в 1,3 млрд евро
Консорциум проекта Greensand по улавливанию и хранению углерода в Дании с участием немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea, которая является основным партнером «Газпрома» в Германии, 18 августа объявил о старте проекта по закачке СО в отработанные углеводородные месторождения на шельфе Северного моря к концу 2022 г.
Месторождение Nini West (расположено неподалеку от нефтяного промысла Siri в датском секторе моря) сможет обеспечить условия для закачки от 0,5 млн до 1 млн т СО в год к 2025 г., отмечает Wintershall Dea. К 2030 г. мощность хранилища достигнет 8 млн т СО в год, что эквивалентно 25% всех годовых выбросов двуокиси углерода в Дании (32,08 млн т по итогам 2019 г.). Проект сейчас считается пилотным и должен продемонстрировать возможность экономически эффективного и экологически безопасного хранения СО в пластах шельфового месторождения. В случае успеха пилотный проект будет масштабироваться. Условием для этого является и наличие адекватной финансовой и нормативно-правовой базы, подчеркивает компания в сообщении.