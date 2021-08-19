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Немецкий партнер «Газпрома» планирует построить шельфовое хранилище СО2 на 8 млн тонн

Инвестиции в проект Wintershall Dea эксперты оценили в 1,3 млрд евро
Анна Подлинова
В России действующих проектов по закачке углекислого газа под землю нет /WINTERSHALL DEA

Консорциум проекта Greensand по улавливанию и хранению углерода в Дании с участием немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea, которая является основным партнером «Газпрома» в Германии, 18 августа объявил о старте проекта по закачке СО в отработанные углеводородные месторождения на шельфе Северного моря к концу 2022 г.

Месторождение Nini West (расположено неподалеку от нефтяного промысла Siri в датском секторе моря) сможет обеспечить условия для закачки от 0,5 млн до 1 млн т СО в год к 2025 г., отмечает Wintershall Dea. К 2030 г. мощность хранилища достигнет 8 млн т СО в год, что эквивалентно 25% всех годовых выбросов двуокиси углерода в Дании (32,08 млн т по итогам 2019 г.). Проект сейчас считается пилотным и должен продемонстрировать возможность экономически эффективного и экологически безопасного хранения СО в пластах шельфового месторождения. В случае успеха пилотный проект будет масштабироваться. Условием для этого является и наличие адекватной финансовой и нормативно-правовой базы, подчеркивает компания в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных