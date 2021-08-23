«Распадская» готова отдать на дивиденды свободный денежный поток

«Распадская» намерена выплачивать дивиденды раз в полгода в размере не менее 100% свободного денежного потока (FCF) по стандартам МСФО, в том случае если отношение чистый долг/EBITDA будет составлять менее 1. Если отношение будет выше, дивиденды составят не менее 50% FCF. Компания будет стремиться поддерживать отношение чистый долг/EBITDA ниже 2.