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«Распадская» готова отдать на дивиденды свободный денежный поток

Компания повышает инвестпривлекательность перед выделением «Евразом» угольного бизнеса
Василий Милькин
«Распадская» готова отдать на дивиденды свободный денежный поток /Андрей Гордеев / Ведомости

Совет директоров угольной компании «Распадская», 90,9% которой контролирует «Евраз», принял решение изменить дивидендную политику, сообщила «Распадская» 20 августа.

«Распадская» намерена выплачивать дивиденды раз в полгода в размере не менее 100% свободного денежного потока (FCF) по стандартам МСФО, в том случае если отношение чистый долг/EBITDA будет составлять менее 1. Если отношение будет выше, дивиденды составят не менее 50% FCF. Компания будет стремиться поддерживать отношение чистый долг/EBITDA ниже 2.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных