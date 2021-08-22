Правительство опять решило продать крупное месторождение золота Кючус

Кючус расположен в Усть-Янском и Верхоянском районах Якутии. Его балансовые запасы – 175,3 т золота, а ресурсный потенциал превышает 250 т. Месторождение также содержит запасы серебра. Как пояснил «Ведомостям» представитель Минприроды России, аукцион на право пользования участком Кючус пройдет 8 октября, заявки принимаются до 22 сентября. Стартовый размер платежа на аукционе – 2,2 млрд руб.