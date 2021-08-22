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Правительство опять решило продать крупное месторождение золота Кючус

Покупателя обяжут закупать электроэнергию с пилотной малой АЭС «Росатома»
Василий Милькин Анна Подлинова
Включение в аукционную документацию условия об обязанности победителя заключить договор с «Росатомом» не будет являться нарушением закона о защите конкуренции /Юрий Смитюк / ТАСС

Правительство выставило на аукцион месторождение Кючус в Якутии – крупнейшее месторождение золота из нераспределенного фонда. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано 20 августа.

Кючус расположен в Усть-Янском и Верхоянском районах Якутии. Его балансовые запасы – 175,3 т золота, а ресурсный потенциал превышает 250 т. Месторождение также содержит запасы серебра. Как пояснил «Ведомостям» представитель Минприроды России, аукцион на право пользования участком Кючус пройдет 8 октября, заявки принимаются до 22 сентября. Стартовый размер платежа на аукционе – 2,2 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных