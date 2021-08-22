Правительство опять решило продать крупное месторождение золота Кючус

Правительство опять решило продать крупное месторождение золота КючусПокупателя обяжут закупать электроэнергию с пилотной малой АЭС «Росатома»
Правительство выставило на аукцион месторождение Кючус в Якутии – крупнейшее месторождение золота из нераспределенного фонда. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано 20 августа.
Кючус расположен в Усть-Янском и Верхоянском районах Якутии. Его балансовые запасы – 175,3 т золота, а ресурсный потенциал превышает 250 т. Месторождение также содержит запасы серебра. Как пояснил «Ведомостям» представитель Минприроды России, аукцион на право пользования участком Кючус пройдет 8 октября, заявки принимаются до 22 сентября. Стартовый размер платежа на аукционе – 2,2 млрд руб.
Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам