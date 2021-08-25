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Самый богатый бизнесмен Индии дружит только с чиновниками

И воюет с собственным братом
Софья Корепанова
Мукеш Амбани, председатель совета директоров, управляющий директор Reliance Industries /Amit Dave / REUTERS

Saudi Aramco уже в ближайшие недели может сообщить об обмене около 1% своих акций на 20% нефтеперерабатывающего бизнеса индийской компании Reliance миллиардера Мукеша Амбани, сообщили источники Bloomberg. Сделка оценивается в $20–25 млрд. Информация о том, что саудовская компания присматривается к Reliance, появилась еще в 2019 г., но тогда 20%-ный пакет оценивался гораздо дешевле: в $10–15 млрд. Как писала The Wall Street Journal, тогда падение цен на нефть из-за пандемии, дивидендная нагрузка после проведенного в 2019 г. IPO и траты на ряд других приобретений заставили Saudi Aramco отложить сделку. В частности, в июне прошлого года Saudi Aramco приобрела 70% саудовского нефтехимического концерна SABIC – за $69,1 млрд. Но про сделку с Амбани, как выясняется, не забыли.

Индия – третий в мире потребитель нефти после Китая и США. На нее приходится 10% нефтяного экспорта из Саудовской Аравии. Сделка позволит Reliance получить гарантированное сырье для своего гигантского нефтехимического комплекса в Джамнагаре, мощности которого продолжают поэтапно вводиться в строй и сейчас составляют 1,24 млн баррелей в сутки. А Saudi Aramco сделает еще один шаг на пути к своей цели – наращиванию мощностей по переработке.

Отец Амбани некогда разбогател на торговле текстилем. Вместе с Мукешем и его младшим братом Анилом они диверсифицировали бизнес-империю, освоив нефтепереработку, розничную торговлю, производство электроэнергии, телекоммуникации. Сейчас Мукеш Амбани намерен идти дальше: он создает многопрофильную технологическую платформу, похожую на китайский WeChat, и у него есть план потеснить на индийском рынке Amazon и Walmart.

Как была основана Reliance

Дхирубхай Амбани, отец Мукеша, был сыном школьного учителя, родившимся в 1932 г. в небольшой деревне Чорвад (штат Гуджарат, Индия). С детства его больше всего интересовало, как бы заработать денег. Родители упрекали его, что он прогуливает уроки, но Дхирубхай упрямо гнул свою линию. В конце концов договорились, что по выходным он продает индийское блюдо бхаджи. Когда сын подрос, родители отправили его в Йемен (который в то время был британской колонией Аден) работать клерком в крупной торговой фирме. Там у него в 1957 г. родился первенец Мукеш. А через год Амбани-старший, поднакопив денег, переехал в Мумбаи (до 1995 г. – Бомбей) и занялся экспортом специй в Йемен. Затем переключился на торговлю пряжей – так началась история Reliance. Во времена британского колониального владычества этот бизнес требовал труднодоступных лицензий и умелого общения с бюрократами, в чем Амбани-старший проявил немалый талант, писала The New York Times. Он обладал и рыночным чутьем: например, вовремя заметил спрос на новые для Индии материалы – синтетические ткани (в частности, нейлон) и наладил их импорт. Затем начал выпуск синтетики в стране, а вскоре наладил производство нужного для них сырья – так было положено начало нефтехимическому направлению бизнеса.

Долгое время семья ютилась вдевятером (Мукеш, его младшие брат и две сестры, родители и их родственники) в небольшой трехкомнатной квартире, а отец развивал бизнес фактически у них на глазах. Китайской газете South China Morning Post Мукеш Амбани рассказывал, как приходил из школы и часами сидел рядом с отцом, наблюдая, как он принимает решения. Когда глава семейства завел офис, после уроков Мукеш отправлялся в отцовский кабинет. А поступив в институт, устроился почти на полный рабочий день в Reliance, и вскоре отец ввел его в совет директоров. Его рабочий день начинался после окончания лекций, в 14.30. До сих пор он часто работает с 11 утра до полуночи шесть дней в неделю. Но воскресенье, как и отец, полностью посвящает семье.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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