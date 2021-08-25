Самый богатый бизнесмен Индии дружит только с чиновниками

Дхирубхай Амбани, отец Мукеша, был сыном школьного учителя, родившимся в 1932 г. в небольшой деревне Чорвад (штат Гуджарат, Индия). С детства его больше всего интересовало, как бы заработать денег. Родители упрекали его, что он прогуливает уроки, но Дхирубхай упрямо гнул свою линию. В конце концов договорились, что по выходным он продает индийское блюдо бхаджи. Когда сын подрос, родители отправили его в Йемен (который в то время был британской колонией Аден) работать клерком в крупной торговой фирме. Там у него в 1957 г. родился первенец Мукеш. А через год Амбани-старший, поднакопив денег, переехал в Мумбаи (до 1995 г. – Бомбей) и занялся экспортом специй в Йемен. Затем переключился на торговлю пряжей – так началась история Reliance. Во времена британского колониального владычества этот бизнес требовал труднодоступных лицензий и умелого общения с бюрократами, в чем Амбани-старший проявил немалый талант, писала The New York Times. Он обладал и рыночным чутьем: например, вовремя заметил спрос на новые для Индии материалы – синтетические ткани (в частности, нейлон) и наладил их импорт. Затем начал выпуск синтетики в стране, а вскоре наладил производство нужного для них сырья – так было положено начало нефтехимическому направлению бизнеса.