Как индийский стартап помог Walmart в конкуренции с Amazon

Как индийский стартап помог Walmart в конкуренции с AmazonИ почему он делает ставку на модные товары и бакалею
Flipkart, индийский конкурент Amazon, может стоить сейчас $37,6 млрд. Во столько его оценили инвесторы во время июльского раунда финансирования на $3,6 млрд – крупнейшего, как пишет Techcrunch, для индийских стартапов. По данным Statista, выручка Flipkart в 2020 г. составила 346,1 млрд индийских рупий ($4,72 млрд). По сведениям Techcrunch, в 2021 г. Flipkart имеет 350 млн зарегистрированных пользователей.
Flipkart основали двое друзей – Сачин Бансал и Бинни Бансал (они не родственники, а однофамильцы). Партнеры вынашивали далекоидущие планы, когда в 2018 г. продавали стартап Walmart. Они рассчитывали сохранить миноритарный пакет, но главное – управление компанией. По разным причинам договориться с поглотившим их гигантом не удалось, Бансалам пришлось расстаться со своим детищем. Но Walmart оставила на посту генерального директора Flipkart Кальяна Кришнамурти. Тот успел поработать в компании дважды (в первый раз уволился из-за конфликта с одним из отцов-основателей). «Стремительное восхождение Кришнамурти стало одним из самых ошеломительных карьерных взлетов в корпоративной Индии <...> Flipkart почти полностью зависит от 46-летнего Кришнамурти», – констатировала недавно индийская деловая газета Mint.
«Последние полгода мы следовали сиюминутным тенденциям, а не ключевым драйверам роста. Из-за пандемии наибольший рост спроса наблюдается в таких сегментах, как бытовая электроника, товары, нужные для работы из дома, и потребление онлайн-контента (в прошлом году Flipkart открыла стриминговый сервис. – «Ведомости»), – говорил Кришнамурти в октябре прошлого года в интервью газете Hindustan Times. – Но 80–90% розничной торговли Индии приходится на продукты питания и модную одежду. Эти категории наиболее недооценены в электронной коммерции. Эти две категории будут играть ключевую роль в увеличении проникновения онлайн-торговли в Индии и увеличении продаж онлайн [всеми игроками рынка] до $100 млрд к 2024 г. Мы вкладываем большие средства в развитие продаж этих товаров <...> Модная одежда и бакалея – вот следующие драйверы роста». Кришнамурти подтвердил свои слова существенными инвестициями. В июле прошлого года Flipkart инвестировала $35 млн в Arvind Fashions, чтобы получить миноритарную долю в ее «дочке» – Arvind Youth Brands, которая владеет популярным брендом молодежной одежды Flying Machine. Затем в октябре объявила о покупке за $203,8 млн 7,8% в Aditya Birla Fashion and Retail (ABFRL) – конгломерате, который управляет более чем 3000 магазинов, включая бренд Pantaloons.