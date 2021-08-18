Как индийский стартап помог Walmart в конкуренции с Amazon

«Последние полгода мы следовали сиюминутным тенденциям, а не ключевым драйверам роста. Из-за пандемии наибольший рост спроса наблюдается в таких сегментах, как бытовая электроника, товары, нужные для работы из дома, и потребление онлайн-контента (в прошлом году Flipkart открыла стриминговый сервис. – «Ведомости»), – говорил Кришнамурти в октябре прошлого года в интервью газете Hindustan Times. – Но 80–90% розничной торговли Индии приходится на продукты питания и модную одежду. Эти категории наиболее недооценены в электронной коммерции. Эти две категории будут играть ключевую роль в увеличении проникновения онлайн-торговли в Индии и увеличении продаж онлайн [всеми игроками рынка] до $100 млрд к 2024 г. Мы вкладываем большие средства в развитие продаж этих товаров <...> Модная одежда и бакалея – вот следующие драйверы роста». Кришнамурти подтвердил свои слова существенными инвестициями. В июле прошлого года Flipkart инвестировала $35 млн в Arvind Fashions, чтобы получить миноритарную долю в ее «дочке» – Arvind Youth Brands, которая владеет популярным брендом молодежной одежды Flying Machine. Затем в октябре объявила о покупке за $203,8 млн 7,8% в Aditya Birla Fashion and Retail (ABFRL) – конгломерате, который управляет более чем 3000 магазинов, включая бренд Pantaloons.