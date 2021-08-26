Минтранс предлагает дать моногородам Дальнего Востока приоритет по экспорту угля

Проект разработан в соответствии с решениями президиума правительственной комиссии по транспорту по итогам заседания 18 июня под председательством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. Тогда Минтрансу было поручено представить предложения по обеспечению вывоза грузов в рамках проекта развития Восточного полигона (БАМ и Транссиб), обратив внимание на недопущение снижения погрузки грузов от градообразующих предприятий моногородов относительно среднегодового уровня за 2018–2020 гг.