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Минтранс предлагает дать моногородам Дальнего Востока приоритет по экспорту угля

Но уголь, который добывается там, почти не поставляется на экспорт
Василий Милькин
Угольные активы в Райчихинске и Нерюнгри принадлежат «Русскому углю» и «Якутуглю» «Мечела» соответственно, в остальных населенных пунктах – СУЭК /Svetlana Ivanova / Panoramio

Минтранс России предлагает установить приоритет для экспортных перевозок угля по железной дороге с градообразующих предприятий моногородов в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Соответствующий проект постановления правительства о внесении изменений в правила недискриминационного доступа перевозчиков к железнодорожной инфраструктуре размещен на портале проектов нормативных актов.

Проект разработан в соответствии с решениями президиума правительственной комиссии по транспорту по итогам заседания 18 июня под председательством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. Тогда Минтрансу было поручено представить предложения по обеспечению вывоза грузов в рамках проекта развития Восточного полигона (БАМ и Транссиб), обратив внимание на недопущение снижения погрузки грузов от градообразующих предприятий моногородов относительно среднегодового уровня за 2018–2020 гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных