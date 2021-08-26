Минтранс предлагает дать моногородам Дальнего Востока приоритет по экспорту угля

Минтранс предлагает дать моногородам Дальнего Востока приоритет по экспорту угляНо уголь, который добывается там, почти не поставляется на экспорт
Минтранс России предлагает установить приоритет для экспортных перевозок угля по железной дороге с градообразующих предприятий моногородов в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Соответствующий проект постановления правительства о внесении изменений в правила недискриминационного доступа перевозчиков к железнодорожной инфраструктуре размещен на портале проектов нормативных актов.
Проект разработан в соответствии с решениями президиума правительственной комиссии по транспорту по итогам заседания 18 июня под председательством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. Тогда Минтрансу было поручено представить предложения по обеспечению вывоза грузов в рамках проекта развития Восточного полигона (БАМ и Транссиб), обратив внимание на недопущение снижения погрузки грузов от градообразующих предприятий моногородов относительно среднегодового уровня за 2018–2020 гг.