Коронавирус обошелся производителям железнодорожной техники в 55 млрд рублей

В исследовании Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) отмечается, что железнодорожный транспорт вошел в число наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей. Выручка РЖД по МСФО в 2020 г. упала на 9,1% к предыдущему году до 2,28 трлн руб. Снижение финансовых показателей железнодорожной монополии стимулировал сегмент пассажирских перевозок, в котором выручка сократилась на 44,8% и составила 155,7 млрд руб. При этом на перевозке грузов компании удалось заработать 1,45 трлн руб. – на 2,6% больше, чем в 2019-м. Чистый убыток РЖД в прошлом году составил 52,9 млрд руб.