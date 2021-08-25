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Коронавирус обошелся производителям железнодорожной техники в 55 млрд рублей

На восстановление рынка потребуется несколько лет, считают эксперты
Ксения Потаева
Андрей Гордеев / Ведомости

В исследовании Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) отмечается, что железнодорожный транспорт вошел в число наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей. Выручка РЖД по МСФО в 2020 г. упала на 9,1% к предыдущему году до 2,28 трлн руб. Снижение финансовых показателей железнодорожной монополии стимулировал сегмент пассажирских перевозок, в котором выручка сократилась на 44,8% и составила 155,7 млрд руб. При этом на перевозке грузов компании удалось заработать 1,45 трлн  руб. – на 2,6% больше, чем в 2019-м. Чистый убыток РЖД в прошлом году составил 52,9 млрд руб.

Именно сферу пассжирских перевозок в наибольшей степени затронули вводимые в стране локдауны из-за коронавируса, уточняют в ИПЕМ. Объем перевозок в дальнем следовании, по данным Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД), сократился сразу на 44% и составил 59 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных