«Северный поток – 2» не удалось вывести из-под газовой директивы ЕС

Представитель Nord Stream 2 AG заявил «Ведомостям», что отклонение заявки об исключении газопровода «демонстрирует дискриминирующее влияние» обновленной газовой директивы ЕС. Он также подчеркнул, что 23 мая 2019 г., когда этот документ вступил в силу, газопровод хотя и не был достроен, но его финансирование уже было завершено.