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«Северный поток – 2» не удалось вывести из-под газовой директивы ЕС

«Газпрому» придется качать свой газ через Украину, а новый газопровод потеряет часть выручки, отмечают эксперты
Матвей Катков
Решение немецких властей не несет для «Газпрома» существенных рисков в части снижения объемов поставок в ЕС /Aксель Шмидт / Nord Stream 2

Компания Nord Stream 2 AG – принадлежащий «Газпрому» оператор газопровода «Северный поток-2» – не смогла оспорить в суде решение Федерального сетевого агентства Германии о распространении требований газовой директивы Евросоюза на этот трубопровод. Как сообщило 25 августа агентство Bloomberg, Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил иск оператора.

Представитель Nord Stream 2 AG заявил «Ведомостям», что отклонение заявки об исключении газопровода «демонстрирует дискриминирующее влияние» обновленной газовой директивы ЕС. Он также подчеркнул, что 23 мая 2019 г., когда этот документ вступил в силу, газопровод хотя и не был достроен, но его финансирование уже было завершено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных