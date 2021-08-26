«Северный поток – 2» не удалось вывести из-под газовой директивы ЕС«Газпрому» придется качать свой газ через Украину, а новый газопровод потеряет часть выручки, отмечают эксперты
Компания Nord Stream 2 AG – принадлежащий «Газпрому» оператор газопровода «Северный поток-2» – не смогла оспорить в суде решение Федерального сетевого агентства Германии о распространении требований газовой директивы Евросоюза на этот трубопровод. Как сообщило 25 августа агентство Bloomberg, Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил иск оператора.
Представитель Nord Stream 2 AG заявил «Ведомостям», что отклонение заявки об исключении газопровода «демонстрирует дискриминирующее влияние» обновленной газовой директивы ЕС. Он также подчеркнул, что 23 мая 2019 г., когда этот документ вступил в силу, газопровод хотя и не был достроен, но его финансирование уже было завершено.
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