Что будет с акциями «Газпрома» из-за цен на газ и запуска «Северного потока – 2»Опрошенные «Ведомостями» аналитики оценивают потенциал роста его бумаг
Строительство газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии будет завершено до 12 сентября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Уже в этом году «Газпром» рассчитывает поставить 5,6 млрд куб. м газа через этот газопровод. Тем временем компания наращивает поставки по действующему «Северному потоку» – 33,7 млрд куб. м газа с января по июль текущего года, что на 2,4% больше, чем за семь месяцев 2020 г., и на 6,3% больше, чем за аналогичный период 2019 г.
В 2020 г. «Газпром» транспортировал через «Северный поток» рекордные 59,3 млрд куб. м природного газа. Судя по опережающей динамике за первые семь месяцев года, у компании есть шансы не только превзойти годовую плановую производительность в объеме 55 млрд куб. м, но и завершить год новым рекордом, отмечают аналитики инвесткомпаний. По оценкам «Газпрома», средняя цена по портфелю долгосрочных контрактов на газ, который он поставит в Европу в 2021 г., составит $269,6 за 1000 куб. м – это на 30% выше предыдущей оценки.