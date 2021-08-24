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Что будет с акциями «Газпрома» из-за цен на газ и запуска «Северного потока – 2»

Опрошенные «Ведомостями» аналитики оценивают потенциал роста его бумаг
Инга Сангалова
Что будет с акциями «Газпрома» в связи с высокими ценами на газ и запуском «Северного потока – 2» /Петр Ковалев / ТАСС

Строительство газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии будет завершено до 12 сентября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Уже в этом году «Газпром» рассчитывает поставить 5,6 млрд куб. м газа через этот газопровод. Тем временем компания наращивает поставки по действующему «Северному потоку» – 33,7 млрд куб. м газа с января по июль текущего года, что на 2,4% больше, чем за семь месяцев 2020 г., и на 6,3% больше, чем за аналогичный период 2019 г.

В 2020 г. «Газпром» транспортировал через «Северный поток» рекордные 59,3 млрд куб. м природного газа. Судя по опережающей динамике за первые семь месяцев года, у компании есть шансы не только превзойти годовую плановую производительность в объеме 55 млрд куб. м, но и завершить год новым рекордом, отмечают аналитики инвесткомпаний. По оценкам «Газпрома», средняя цена по портфелю долгосрочных контрактов на газ, который он поставит в Европу в 2021 г., составит $269,6 за 1000 куб. м – это на 30% выше предыдущей оценки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных