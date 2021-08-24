Что будет с акциями «Газпрома» из-за цен на газ и запуска «Северного потока – 2»

Строительство газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии будет завершено до 12 сентября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Уже в этом году «Газпром» рассчитывает поставить 5,6 млрд куб. м газа через этот газопровод. Тем временем компания наращивает поставки по действующему «Северному потоку» – 33,7 млрд куб. м газа с января по июль текущего года, что на 2,4% больше, чем за семь месяцев 2020 г., и на 6,3% больше, чем за аналогичный период 2019 г.