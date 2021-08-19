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Цены на газ в Европе рухнули на фоне ошибочных сообщений о запуске «Северного потока – 2»

Это подтвердило, что начало поставок по газопроводу сильно изменит конъюнктуру рынка
Матвей Катков Василий Милькин
«Северный поток – 2» пустили в фейковом режиме /Anton Vaganov / REUTERS

В Европе цены на газ 18 августа падали примерно на 10% после того, как немецкий газотранспортный оператор Gascade опубликовал ошибочные данные о якобы начавшихся поставках по газопроводу «Северный поток – 2».

Статистика Gascade сообщила о поступлении физических объемов газа по «Северному потоку – 2» из морской магистрали Libmin II в 15.00–16.00 и 16.00–17.00 по московскому времени. Позднее официальный представитель оператора опроверг эти сведения агентству Bloomberg, но к этому моменту информация уже повлияла на спотовые цены на газ в Европе. В частности, стоимость сентябрьского фьючерса на голландском хабе TTF упала с $570 до $515 за 1000 куб. м, передает «Интерфакс». Позднее цена стабилизировалась на уровне $550. Максимальное падение котировок было в 17.32 по мск, цена составила $509 за 1000 куб. м, или 42,5 евро за МВт ч. 17 августа торги закрылись на отметке $562 за 1000 куб. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных