Статистика Gascade сообщила о поступлении физических объемов газа по «Северному потоку – 2» из морской магистрали Libmin II в 15.00–16.00 и 16.00–17.00 по московскому времени. Позднее официальный представитель оператора опроверг эти сведения агентству Bloomberg, но к этому моменту информация уже повлияла на спотовые цены на газ в Европе. В частности, стоимость сентябрьского фьючерса на голландском хабе TTF упала с $570 до $515 за 1000 куб. м, передает «Интерфакс». Позднее цена стабилизировалась на уровне $550. Максимальное падение котировок было в 17.32 по мск, цена составила $509 за 1000 куб. м, или 42,5 евро за МВт ч. 17 августа торги закрылись на отметке $562 за 1000 куб. м.