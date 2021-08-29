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«Трансмашхолдинг» и ГК 1520 конкурируют за контракт в Иерусалиме на 2,5 млрд евро

Шансы ТМХ на победу высоки благодаря опыту работы за рубежом, но заявка ГК 1520 и ее партнеров дешевле
Ксения Потаева
Emmanuel DUNAND / AFP

«Трансмашхолдинг» (ТМХ) участвует в двух тендерах в Израиле, рассказал «Ведомостям» генеральный директор холдинга Кирилл Липа.

Первый – тендер на финансирование, проектирование, строительство, эксплуатацию и техобслуживание третьей ветки метрополитена Иерусалимской сети легкорельсового транспорта. Проект реализуется на основе государственно-частного партнерства. Победитель будет выступать администратором концессии в течение 25 лет. Предельная стоимость проекта – 2,5 млрд евро. Сейчас власти Израиля собирают заявки, сам тендер пройдет через год. «У нас есть ориентировочно 10–12 месяцев на подготовку документации, которая должна соответствовать жестким критериям, предъявляемым Израилем», – рассказал Липа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных