«Трансмашхолдинг» и ГК 1520 конкурируют за контракт в Иерусалиме на 2,5 млрд евро

«Трансмашхолдинг» и ГК 1520 конкурируют за контракт в Иерусалиме на 2,5 млрд евроШансы ТМХ на победу высоки благодаря опыту работы за рубежом, но заявка ГК 1520 и ее партнеров дешевле
«Трансмашхолдинг» (ТМХ) участвует в двух тендерах в Израиле, рассказал «Ведомостям» генеральный директор холдинга Кирилл Липа.
Первый – тендер на финансирование, проектирование, строительство, эксплуатацию и техобслуживание третьей ветки метрополитена Иерусалимской сети легкорельсового транспорта. Проект реализуется на основе государственно-частного партнерства. Победитель будет выступать администратором концессии в течение 25 лет. Предельная стоимость проекта – 2,5 млрд евро. Сейчас власти Израиля собирают заявки, сам тендер пройдет через год. «У нас есть ориентировочно 10–12 месяцев на подготовку документации, которая должна соответствовать жестким критериям, предъявляемым Израилем», – рассказал Липа.
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