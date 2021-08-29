«Трансмашхолдинг» и ГК 1520 конкурируют за контракт в Иерусалиме на 2,5 млрд евро

Первый – тендер на финансирование, проектирование, строительство, эксплуатацию и техобслуживание третьей ветки метрополитена Иерусалимской сети легкорельсового транспорта. Проект реализуется на основе государственно-частного партнерства. Победитель будет выступать администратором концессии в течение 25 лет. Предельная стоимость проекта – 2,5 млрд евро. Сейчас власти Израиля собирают заявки, сам тендер пройдет через год. «У нас есть ориентировочно 10–12 месяцев на подготовку документации, которая должна соответствовать жестким критериям, предъявляемым Израилем», – рассказал Липа.