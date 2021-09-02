«Роснефть» и Equinor подписали соглашение сотрудничестве

«Роснефть» и Equinor подписали соглашение сотрудничествеКомпании намерены вместе развивать принципы ESG и делиться опытом в этой сфере
«Роснефть» и норвежская Equinor на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 2 сентября подписали соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и труда, промышленной и пожарной безопасности, в том числе при реализации совместных нефтегазовых проектов, сообщила пресс-служба российской компании.
В релизе отмечается, что обеспечение промбезопасности, охраны труда и окружающей среды – приоритетная задача для компании во всех сферах ее деятельности. «Соглашение предусматривает развитие взаимодействия в данной области, в том числе, обмен опытом и лучшими практиками », – говорится в сообщении «Роснефти». Оно подписано в развитие аналогичного документа от 2018 г.
Заключенное соглашение – продолжение давнего сотрудничества «Роснефти» и Equinor, говорит заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его словам, компании будут работать над усилением направлений, основанных на принципах устойчивого развития (ESG; environmental, social and corporate governance) в рамках действующих и перспективных проектов.
Фролов обратил внимание, что Equinor, несмотря на безуглеродную европейскую повестку, старается входить в новые перспективные углеводородные регионы. Это в очередной раз подчеркивает, что «нефть рано хоронят», добавил эксперт.
В России у «Роснефти» и Equinor два совместных предприятия (СП) – «Ангаранефть» (бывшее «КрасГеоНац») и «Севкомнефтегаз».
Первое владеет лицензией на Даниловский участок в Иркутской области, на котором расположено Северо-Даниловское месторождение. 49% «КрасГеонаца» Equinor выкупила в декабре прошлого года за $550 млн. Текущие извлекаемые запасы на месторождениях Даниловского кластера составляют 344 млн т. К 2024 г. здесь планируется добывать до 2 млн т. нефти в год. С начала реализации проекта в 2016 г. в него инвестировано более 19 млрд руб.
Второе СП создано в 2017 г. для совместной разработки Северо-Комсомольского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ), расположенного на территории Надымского и Пуровского районов ЯНАО. НГКМ – одно из крупнейших в России по запасам высоковязкой нефти. По состоянию на начало 2020 г. остаточные извлекаемые запасы составляют: 199 млн т нефти, 5 млн т газового конденсата и 173 млрд куб. м газа. В 2019 г. «Роснефть» и Equinor приняли решение о начале реализации первого этапа разработки Северо-Комсомольского месторождения.
Соглашение, заключенное «Роснефтью» с Equinor, – не первое подобное в области ESG и углеродного менеджмента, направленного на снижения выросов СО2. В частности, в феврале российская компания подписала аналогичное соглашение о сотрудничестве с ВР, а в июне – с Baker Hughes.
«Роснефть» в целом уделяет приоритетное внимание охране окружающей среды. В декабре 2020 г. компания представила план по углеродному менеджменту до 2035 г., став первой компанией в России, которая установила подобные долгосрочные цели в части выбросов парниковых газов. Он предусматривает предотвращение выбросов к указанному сроку на 20 млн т. СО2-эквивалента, а также сокращение интенсивности выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достижение интенсивности выбросов метана ниже 0,25% и нулевого рутинного сжигания попутного газа. Важной частью плана является механизм природного поглощения СО2, поэтому в 2021 г. компания высадила около 4 млн саженцев и деревьев.
Сегодня, по данным Bloomberg, «Роснефть» уже находится среди лидеров нефтегазового сектора по показателю удельных выбросов, уступая лишь Equinor.
Пристальное внимание экологии «Роснефть» уделяет в том числе при реализации новых проектов: крупнейший проект «Восток ойл» на севере Красноярского края с самого начала проектировался как низкоуглеродный. Углеродный след «Восток ойла» составляет лишь около 12 кг СО2-эквивалента на баррель добытых углеводородов – то есть четверть от типичного среднего мирового уровня по новым крупным проектам (50 кг СО2/барр).