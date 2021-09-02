«Роснефть» и Equinor подписали соглашение сотрудничестве

«Роснефть» в целом уделяет приоритетное внимание охране окружающей среды. В декабре 2020 г. компания представила план по углеродному менеджменту до 2035 г., став первой компанией в России, которая установила подобные долгосрочные цели в части выбросов парниковых газов. Он предусматривает предотвращение выбросов к указанному сроку на 20 млн т. СО2-эквивалента, а также сокращение интенсивности выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достижение интенсивности выбросов метана ниже 0,25% и нулевого рутинного сжигания попутного газа. Важной частью плана является механизм природного поглощения СО2, поэтому в 2021 г. компания высадила около 4 млн саженцев и деревьев.