Рестораторы просят упростить получение разрешений на торговлю спиртным

Оформление лицензий на торговлю алкоголем занимает не менее полугода, сказано в письме. Это, в частности, связано с требованием предоставить в региональные органы власти договор аренды помещения на срок более года. Такой документ необходимо регистрировать в Росреестре. Но часто фактическая планировка помещения не соответствует старым планам бюро технической инвентаризации (БТИ), рассказывает вице-президент ассоциации Артем Ломизе. Поэтому, чтобы зарегистрировать договор, эти планы необходимо изменить, а это, по его словам, занимает несколько месяцев, а иногда длится и несколько лет.