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Рестораторы просят упростить получение разрешений на торговлю спиртным

Они и так пострадали во время пандемии, а теперь лишаются части доходов из-за долгих согласований
Екатерина Бурлакова
Сроки получения лицензии критичны, поскольку торговля спиртным приносит существенную часть дохода заведениям / Андрей Гордеев / Ведомости

Президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка и основатель сети магазинов-кафе «Моремания» Виталий Корнев обратился к премьеру России Михаилу Мишустину с просьбой упростить процесс получения лицензий на торговлю алкоголем для предприятий общепита. «Ведомости» ознакомились с копией письма, ее подлинность подтвердили в самой ассоциации. Обращение поступило в правительство, сообщил его представитель.

Оформление лицензий на торговлю алкоголем занимает не менее полугода, сказано в письме. Это, в частности, связано с требованием предоставить в региональные органы власти договор аренды помещения на срок более года. Такой документ необходимо регистрировать в Росреестре. Но часто фактическая планировка помещения не соответствует старым планам бюро технической инвентаризации (БТИ), рассказывает вице-президент ассоциации Артем Ломизе. Поэтому, чтобы зарегистрировать договор, эти планы необходимо изменить, а это, по его словам, занимает несколько месяцев, а иногда длится и несколько лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных