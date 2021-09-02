Рестораторы просят упростить получение разрешений на торговлю спиртным

Рестораторы просят упростить получение разрешений на торговлю спиртнымОни и так пострадали во время пандемии, а теперь лишаются части доходов из-за долгих согласований
Президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка и основатель сети магазинов-кафе «Моремания» Виталий Корнев обратился к премьеру России Михаилу Мишустину с просьбой упростить процесс получения лицензий на торговлю алкоголем для предприятий общепита. «Ведомости» ознакомились с копией письма, ее подлинность подтвердили в самой ассоциации. Обращение поступило в правительство, сообщил его представитель.
Оформление лицензий на торговлю алкоголем занимает не менее полугода, сказано в письме. Это, в частности, связано с требованием предоставить в региональные органы власти договор аренды помещения на срок более года. Такой документ необходимо регистрировать в Росреестре. Но часто фактическая планировка помещения не соответствует старым планам бюро технической инвентаризации (БТИ), рассказывает вице-президент ассоциации Артем Ломизе. Поэтому, чтобы зарегистрировать договор, эти планы необходимо изменить, а это, по его словам, занимает несколько месяцев, а иногда длится и несколько лет.