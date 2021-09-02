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Правительство подготовило меры по стимулированию сбора металлолома

Это может увеличить заготовку в 1,5 раза и снизить цену на сырье для металлургов
Василий Милькин
Новые правила утилизации лома будут распространяться на списываемое имущество госкомпаний, в том числе, на устаревшие суда / Павел Львов / РИА Новости

Правительство намерено принять комплекс мер для стимулирования заготовки металлолома и стабилизации цен на него на внутреннем рынке. Вице-премьер Юрий Борисов 26 августа подписал «Перечень первоочередных мероприятий по совершенствованию нормативно-правового регулирования отрасли по обращению с ломом и отходами черных и цветных металлов на 2021–2023 гг.» (документ есть в распоряжении «Ведомостей», подлинность подтвердили в аппарате вице-премьера).

Согласно документу, к концу октября правительство определит меры для повышения прозрачности отрасли, стимулирования сбора лома физлицами и борьбы с незаконной заготовкой и реализацией лома. К 31 января 2022 г. планируется начать регулярный мониторинг объемов заготовки, потребления и экспорта лома, а также цен на него. А к 31 марта 2022 г. будут проработаны отраслевые стандарты для системы учета в компаниях образуемого лома. Также будут определены меры по стимулированию заготовки трудноизвлекаемого лома, в том числе в труднодоступных районах, и лома от вышедших из эксплуатации товаров, объектов и сооружений. К 31 декабря 2022 г. правительство планирует выпустить директивы для компаний с госучастием по внедрению системы учета лома.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных