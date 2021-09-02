Правительство подготовило меры по стимулированию сбора металлолома

Правительство подготовило меры по стимулированию сбора металлоломаЭто может увеличить заготовку в 1,5 раза и снизить цену на сырье для металлургов
Правительство намерено принять комплекс мер для стимулирования заготовки металлолома и стабилизации цен на него на внутреннем рынке. Вице-премьер Юрий Борисов 26 августа подписал «Перечень первоочередных мероприятий по совершенствованию нормативно-правового регулирования отрасли по обращению с ломом и отходами черных и цветных металлов на 2021–2023 гг.» (документ есть в распоряжении «Ведомостей», подлинность подтвердили в аппарате вице-премьера).
Согласно документу, к концу октября правительство определит меры для повышения прозрачности отрасли, стимулирования сбора лома физлицами и борьбы с незаконной заготовкой и реализацией лома. К 31 января 2022 г. планируется начать регулярный мониторинг объемов заготовки, потребления и экспорта лома, а также цен на него. А к 31 марта 2022 г. будут проработаны отраслевые стандарты для системы учета в компаниях образуемого лома. Также будут определены меры по стимулированию заготовки трудноизвлекаемого лома, в том числе в труднодоступных районах, и лома от вышедших из эксплуатации товаров, объектов и сооружений. К 31 декабря 2022 г. правительство планирует выпустить директивы для компаний с госучастием по внедрению системы учета лома.