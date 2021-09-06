Минэнерго не согласно с Анатолием Чубайсом

Оценка Чубайса излишне эмоциональна, полагает генеральный директор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет. Китай действительно говорит о снижении темпов строительства новых угольных ТЭС, но снижает и количество незаконных мелких шахт, говорит аналитик. Китай добывает около 3 млрд т угля в год, из которых на сегмент аварийных и мелких шахт приходится около 700 млн т, что в 1,5 раза превосходит всю российскую добычу. При этом в Китае и Индонезии значительный объем добычи приходится на низкосортный уголь, который содержит много вредных примесей, поэтому России с качественными углями марок А, Т, СС и концентратами Д будут рады в Китае, считает Розенцвет. «Одновременно с этим в КНР внедряются фильтры и установки по захвату и захоронению выбросов CO2. Таким образом, тренд, отмеченный Анатолием Борисовичем, верный, но скорость реализации полного отказа от угля значительно завышена», – отметила она.