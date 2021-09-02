Минэнерго против электрификации БАМа и Транссиба после 2024 года

Шульгинов пояснил, что для строительства дополнительной генерации и ЛЭП в рамках третьего этапа (после 2024 г.) придется корректировать мероприятия в рамках уже реализующегося сегодня второго этапа (2021–2024 гг.). А для этого, считает министр, придется «вынести проекты по второму этапу из экспертизы и переделать их», что может привести к задержке реализации второго этапа развития БАМа и Транссиба. При этом, по словам Шульгинова, энергетики («Россети». – «Ведомости») до сих пор не получили средства из ФНБ для реализации второго этапа. «И по третьему этапу источник финансирования определен только под основную деятельность – по части РЖД. По части энергетики опять ничего нет», – пожаловался он.