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Минэнерго против электрификации БАМа и Транссиба после 2024 года

Строительство угольной генерации ухудшит показатели по углеродным выбросам, считают эксперты
Ксения Потаева Александр Волобуев
Ведомоство Николая Шульгинова (на фото) выступает против продолжения электрификации Восточного полигона / Евгений Разумный / Ведомости

Министр энергетики Николай Шульгинов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке 2 сентября заявил журналистам, что ведомство выступает против продолжения электрификации Восточного полигона – БАМа и Транссиба – на третьем этапе программы по расширению этих магистралей.

Шульгинов пояснил, что для строительства дополнительной генерации и ЛЭП в рамках третьего этапа (после 2024 г.) придется корректировать мероприятия в рамках уже реализующегося сегодня второго этапа (2021–2024 гг.). А для этого, считает министр, придется «вынести проекты по второму этапу из экспертизы и переделать их», что может привести к задержке реализации второго этапа развития БАМа и Транссиба. При этом, по словам Шульгинова, энергетики («Россети». – «Ведомости») до сих пор не получили средства из ФНБ для реализации второго этапа. «И по третьему этапу источник финансирования определен только под основную деятельность – по части РЖД. По части энергетики опять ничего нет», – пожаловался он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных