Стоимость создания частной ветки БАМа и порта на Охотском море оценили в ₽97 млрд
Строительство частной железной дороги от Эльгинского месторождения в Якутии до Охотского моря (Эльга — Чумикан) и создание на побережье нового порта для экспорта угля обойдется компании «Эльгауголь» (95% принадлежит «А-Проперти» Альберта Авдоляна, 5% у «Ростеха») в 97,1 млрд руб. Об этом гендиректор «Эльгаугля» Александр Исаев сообщил в письме замминистра транспорта Владимиру Токареву, сообщает РБК со ссылкой на текст письма. Представитель «А-Проперти» Анастасия Харитонова подтвердила изданию оценку проекта.
Данная ветка станет частью третьего этапа развития Байкало-Амурской магистрали и Транссиба, направленного на увеличение пропускной способности сети РЖД для вывоза дополнительных объемов угля с якутских месторождений.
30 июня глава РЖД Олег Белозеров направил письмо вице-премьеру Марату Хуснуллину с предложением о строительстве дороги Эльга — Чумикан. Из документа следовало, что она может составить 500 км в длину и позволит поставлять 30 млн т угля в год. Кроме того, предлагалось построить порт на берегу Охотского моря. Все это может стоить «А-Проперти» $2,5–3 млрд, оценил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.
По информации РБК, из 97,1 млрд руб. ($1,3 млрд по курсу на 23 августа) на строительство самой железнодорожной линии планируется потратить 37,3 млрд руб., еще 28,4 млрд руб. предназначено на закупку подвижного состава, а создание порта у поселка Чумикан на побережье Охотского моря обойдется в 31,4 млрд руб. Сроки строительства — пять лет, окупаемость проекта — примерно семь лет, говорится в приложении к письму. Таким образом, 1 км дороги оценили в 74,6 млн руб.
Как объясняет Исаев в своем письме в Минтранс, данная ветка железнодорожной магистрали запланирована как ветка необщего пользования, то есть ею сможет пользоваться только «Эльгауголь», поэтому «удельные показатели проекта существенно ниже, чем значения, применяемые при проектировании и строительстве РЖД».
Ранее вариант строительства частной железной дороги для вывоза дополнительных объемов угля из Якутии назвал «более предпочтительным» замминистра транспорта Владимир Токарев. Он пояснил, что это не потребует вложения государственных средств, а также снизит загруженность инфраструктуры РЖД, освободит мощности для других грузоотправителей и не спровоцирует увеличения тарифной нагрузки.