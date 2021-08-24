Стоимость создания частной ветки БАМа и порта на Охотском море оценили в ₽97 млрд

По информации РБК, из 97,1 млрд руб. ($1,3 млрд по курсу на 23 августа) на строительство самой железнодорожной линии планируется потратить 37,3 млрд руб., еще 28,4 млрд руб. предназначено на закупку подвижного состава, а создание порта у поселка Чумикан на побережье Охотского моря обойдется в 31,4 млрд руб. Сроки строительства — пять лет, окупаемость проекта — примерно семь лет, говорится в приложении к письму. Таким образом, 1 км дороги оценили в 74,6 млн руб.