Хуснуллин поручил проработать проект частной ветки БАМа

30 июня глава РЖД Олег Белозеров направил письмо Хуснуллину с предложением о строительстве дороги Эльга — Чумикан. Из документа следовало, что она может составить 500 км в длину и позволит поставлять 30 млн т угля в год. Кроме того, предлагалось построить порт на берегу Охотского моря. Все это может стоить «А-Проперти» $2,5–3 млрд, оценил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.