Хуснуллин поручил проработать проект частной ветки БАМа
Вице-премьер Марат Хуснуллин, который курирует модернизацию Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей (БАМ) по итогам совещания 14 июля поручил профильным ведомствам проработать вариант строительства частной железной дороги от Эльгинского угольного месторождения в Якутии до Охотского моря, сообщает РБК со ссылкой на аппарат председателя правительства.
Отмечается, что с предложением о строительстве такой дороги выступила компания «А-Проперти» Альберта Авдоляна. Она реализует Эльгинский проект. Предполагается, что новая ветка станет частью третьего этапа развития БАМа и Транссиба, направленного на увеличение пропускной способности сети РЖД для вывоза дополнительных объемов угля с якутских месторождений.
Дорога, о которой идет речь, может идти по маршруту Эльга — Чумикан. Представитель Хуснуллина заявил, что проект «заслуживает внимания, но он требует более детальной проработки для его дальнейшего рассмотрения в качестве дополнения к основной модернизации БАМа».
Вице-премьер также поручил проработать оптимальный вариант для реализации третьего этапа развития Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб. Необходимо будет распределить логистику требуемых объемов перевозки, дать оценку возможности по электрификации строительных объектов, проанализировать цену и сроки реализации решений, а также установить источник и порядок финансирования необходимых работ.
30 июня глава РЖД Олег Белозеров направил письмо Хуснуллину с предложением о строительстве дороги Эльга — Чумикан. Из документа следовало, что она может составить 500 км в длину и позволит поставлять 30 млн т угля в год. Кроме того, предлагалось построить порт на берегу Охотского моря. Все это может стоить «А-Проперти» $2,5–3 млрд, оценил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.
Ранее вариант строительства частной железной дороги для вывоза дополнительных объемов угля из Якутии назвал «более предпочтительным» замминистра транспорта Владимир Токарев. Он пояснил, что это не потребует вложения государственных средств, а также снизит загруженность инфраструктуры РЖД, освободит мощности для других грузоотправителей и не спровоцирует увеличение тарифной нагрузки.