«Коммерсантъ» узнал о планах привлечь к строительству БАМа 600 осужденных
По данным источника, знакомого с ходом подготовки совещания 21 мая у вице-премьера Марата Хуснуллина, ООО «Промстрой» планирует привлечь к строительству 100 человек. ООО «ТС Строй» планирует с 15 июня нанять 430 осужденных в качестве разнорабочих, бетонщиков и арматурщиков.
РЖД отказалась от комментариев. Представитель подрядчика сообщил изданию, что исправительный центр и ООО «Промстрой» ведут подписание договора для найма на работу около 150 человек на объекты Восточного полигона. В «ТС Строй» и ФСИН не предоставили комментариев.
Согласно материалам РЖД, к июню планируется привлечь 9000 человек из 15 000 необходимых, сейчас трудоустроены 7300. На пике строительства мобилизуют 3800 сотрудников структур компании. Силы железнодорожных войск увеличат с 400 до 1300 человек. Идут переговоры о привлечении трудовых мигрантов и работников из других регионов. Также на строительство БАМа направят около 200 студентов из стройотрядов.
Использовать труд заключенных на объектах, где не хватает трудовых мигрантов, ранее предложил директор ФСИН Александр Калашников. По его словам, «это будет не ГУЛАГ, а новые достойные условия».
Отбывающим наказание создадут достойные условия и обеспечат зарплату, они будут жить в общежитии или снимать квартиру. Предложение Калашникова поддержал министр юстиции Константин Чуйченко и Следственный комитет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у Кремля пока нет сформулированной позиции по этому вопросу. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов подчеркнул, что труд заключенных должен быть только добровольным.
Программа развития Восточного полигона действует с 2013 по 2024 г. Увеличение пропускной и провозной способности БАМа и Транссиба должно обеспечить рост грузопотока к морским портам и повлиять на структуру грузоперевозок в целом, в том числе за счет роста транзитных контейнерных перевозок.