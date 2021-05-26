«Коммерсантъ» узнал о планах привлечь к строительству БАМа 600 осужденных

Отбывающим наказание создадут достойные условия и обеспечат зарплату, они будут жить в общежитии или снимать квартиру. Предложение Калашникова поддержал министр юстиции Константин Чуйченко и Следственный комитет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у Кремля пока нет сформулированной позиции по этому вопросу. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов подчеркнул, что труд заключенных должен быть только добровольным.