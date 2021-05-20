Во ФСИН предложили заменить трудовых мигрантов заключенными
Глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил использовать труд осужденных на объектах, где не хватает трудовых мигрантов, сообщили «РИА Новости».
«Недавно Владимир Владимирович (Путин. — Прим. ред.) встречался с руководителями ближнеазиатских регионов - Узбекистан, Таджикистан. Речь шла о том, как наладить поток мигрантов для наших объектов, где не хватает рабочей силы. Ну, вот мы реально можем предоставить», — заявил Калашников.
По его словам, это будет не ГУЛАГ, а «новые достойные условия». По словам Калашникова, у 188 тыс. заключенных есть право подать заявление на замену наказания на принудительные работы. При такой замене человек будет жить в общежитии, снимать квартиру или жить с семьей, если работодатель предоставит такие условия. Также он будет получать достойную зарплату.