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Во ФСИН предложили заменить трудовых мигрантов заключенными

Ведомости

Глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил использовать труд осужденных на объектах, где не хватает трудовых мигрантов, сообщили «РИА Новости».

«Недавно Владимир Владимирович (Путин. — Прим. ред.) встречался с руководителями ближнеазиатских регионов - Узбекистан, Таджикистан. Речь шла о том, как наладить поток мигрантов для наших объектов, где не хватает рабочей силы. Ну, вот мы реально можем предоставить», — заявил Калашников.

По его словам, это будет не ГУЛАГ, а «новые достойные условия». По словам Калашникова, у 188 тыс. заключенных есть право подать заявление на замену наказания на принудительные работы. При такой замене человек будет жить в общежитии, снимать квартиру или жить с семьей, если работодатель предоставит такие условия. Также он будет получать достойную зарплату.

Ранее по теме: Во ФСИН поддержали идею отправлять осужденных на строительство БАМа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных