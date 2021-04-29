Во ФСИН поддержали идею отправлять осужденных на строительство БАМа
Работа на предприятиях Байкало-Амурский магистрали позволит осужденным раньше срока освобождаться из мест лишения свободы, сообщил ТАСС со ссылкой на начальника управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, Елену Коробкову. Воспользоваться такой возможностью смогут жители регионов, по которым пройдет БАМ.
Коробкова пояснила, что с 2017 г. осужденные, которые доказали факт своего исправления в колонии, могут подать ходатайство и попросить заменить лишение свободы на принудительные работы. Если ходатайство будет удовлетворено, осужденного переведут в исправительный центр в регионе, где он жил до лишения свободы. В центре его обеспечат местом проживания и работой, он сможет получать зарплату и видеться с родственниками, добавила она.
Коробкова назвала перспективной идею привлекать осужденных к строительству БАМа. По ее словам, в субъектах, по территории которых пройдет магистраль, более 11 000 заключенных могут подать ходатайство о замене лишения свободы на принудительные работы. Она отметила, что нередко осужденные, которые уже отбыли наказание, остаются работать в тех же компаниях.
Программа развития Восточного полигона действует с 2013 по 2024 г. Увеличение пропускной и провозной способности БАМа и Транссиба должно обеспечить рост грузопотока к морским портам и повлиять на структуру грузоперевозок в целом, в том числе за счет роста транзитных контейнерных перевозок.
Премьер-министр Михаил Мишустин в начале марта заявил, что правительство планирует выделить 780 млрд руб. до 2024 г. на развитие транспортной инфраструктуры, в том числе на модернизацию БАМа и Транссиба.