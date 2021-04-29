Во ФСИН поддержали идею отправлять осужденных на строительство БАМа

Коробкова пояснила, что с 2017 г. осужденные, которые доказали факт своего исправления в колонии, могут подать ходатайство и попросить заменить лишение свободы на принудительные работы. Если ходатайство будет удовлетворено, осужденного переведут в исправительный центр в регионе, где он жил до лишения свободы. В центре его обеспечат местом проживания и работой, он сможет получать зарплату и видеться с родственниками, добавила она.