В РЖД оценили стоимость работ на третьем этапе модернизации БАМа и Транссиба
«Стоимостные параметры достаточно серьезные: по предварительным оценкам, без электрификации, работы могут обойтись в 350 млрд руб., с электрификацией — 700 млрд руб.», — сказал Макаров.
По его словам, из-за дефицита финансирования долгосрочной программы развития РЖД у компании нет возможности финансировать проект за счет собственных средств до 2025 г. Рассматривается вариант финансирования модернизации за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ) — тогда большая часть работ может быть выполнена к 2025-2026 гг.
Программа развития Восточного полигона действует с 2013 по 2024 г. Увеличение пропускной и провозной способности БАМа и Транссиба должно обеспечить рост грузопотока к морским портам и повлиять на структуру грузоперевозок в целом, в том числе за счет роста транзитных контейнерных перевозок.
Премьер-министр Михаил Мишустин в начале марта заявил, что правительство планирует выделить 780 млрд руб. до 2024 г. на развитие транспортной инфраструктуры, в том числе на модернизацию БАМа и Транссиба.