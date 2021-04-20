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В РЖД оценили стоимость работ на третьем этапе модернизации БАМа и Транссиба

Ведомости

Работы на третьем этапе модернизации БАМа и Транссиба будут стоить от 350 до 700 млрд руб., сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора РЖД Андрея Макарова.

«Стоимостные параметры достаточно серьезные: по предварительным оценкам, без электрификации, работы могут обойтись в 350 млрд руб., с электрификацией — 700 млрд руб.», — сказал Макаров.

По его словам, из-за дефицита финансирования долгосрочной программы развития РЖД у компании нет возможности финансировать проект за счет собственных средств до 2025 г. Рассматривается вариант финансирования модернизации за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ) — тогда большая часть работ может быть выполнена к 2025-2026 гг.

Программа развития Восточного полигона действует с 2013 по 2024 г. Увеличение пропускной и провозной способности БАМа и Транссиба должно обеспечить рост грузопотока к морским портам и повлиять на структуру грузоперевозок в целом, в том числе за счет роста транзитных контейнерных перевозок.

Премьер-министр Михаил Мишустин в начале марта заявил, что правительство планирует выделить 780 млрд руб. до 2024 г. на развитие транспортной инфраструктуры, в том числе на модернизацию БАМа и Транссиба.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных