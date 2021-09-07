Транзит санкционных продуктов разрешили через три российских порта

Правительство РФ включило Большой порт Санкт-Петербург, а также порты Восточный (Находка) и Владивосток в перечень пунктов пропуска для транзита санкционных товаров, которые запрещены для ввоза в Россию. О начале таких перевозок с 6 сентября объявил российский оператор пломбирования «Центр развития цифровых платформ» (ЦРЦП), входящий в «РТ-инвест транспортные системы» (совладельцы – «Ростех» и Игорь Ротенберг).