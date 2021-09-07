Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Транзит санкционных продуктов разрешили через три российских порта

Это позволит забрать часть таких грузов из портов Прибалтики
Ксения Потаева Александр Волобуев Екатерина Бурлакова
Общий объем перевалки грузов в трех портах, указанных в постановлении правительства, составляет более 150 млн т в год. / Евгений Разумный / Ведомости

Правительство РФ включило Большой порт Санкт-Петербург, а также порты Восточный (Находка) и Владивосток в перечень пунктов пропуска для транзита санкционных товаров, которые запрещены для ввоза в Россию. О начале таких перевозок с 6 сентября объявил российский оператор пломбирования «Центр развития цифровых платформ» (ЦРЦП), входящий в «РТ-инвест транспортные системы» (совладельцы – «Ростех» и Игорь Ротенберг).

Также к пунктам пропуска добавлены железнодорожные пункты пропуска Валуйки (граница с Украиной), Дербент (с Азербайджаном), Наушки (с Монголией), Вязьма (с Белоруссией) и автомобильный пункт Нижний Зарамаг на границе с Южной Осетией.

Летом 2014 г. Россия запретила импорт рыбы, молочных и мясных продуктов, овощей и фруктов из стран, присоединившихся к антироссийским санкциям, Евросоюза, США, Канады и Австралии. Транзит таких товаров был позже разрешен.

Вы видите 17% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных