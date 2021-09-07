Транзит санкционных продуктов разрешили через три российских порта

Транзит санкционных продуктов разрешили через три российских портаЭто позволит забрать часть таких грузов из портов Прибалтики
Правительство РФ включило Большой порт Санкт-Петербург, а также порты Восточный (Находка) и Владивосток в перечень пунктов пропуска для транзита санкционных товаров, которые запрещены для ввоза в Россию. О начале таких перевозок с 6 сентября объявил российский оператор пломбирования «Центр развития цифровых платформ» (ЦРЦП), входящий в «РТ-инвест транспортные системы» (совладельцы – «Ростех» и Игорь Ротенберг).
Также к пунктам пропуска добавлены железнодорожные пункты пропуска Валуйки (граница с Украиной), Дербент (с Азербайджаном), Наушки (с Монголией), Вязьма (с Белоруссией) и автомобильный пункт Нижний Зарамаг на границе с Южной Осетией.
Летом 2014 г. Россия запретила импорт рыбы, молочных и мясных продуктов, овощей и фруктов из стран, присоединившихся к антироссийским санкциям, Евросоюза, США, Канады и Австралии. Транзит таких товаров был позже разрешен.