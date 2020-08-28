Минтранс хочет увеличить доходы российского бизнеса от санкционки

Минтранс хочет увеличить доходы российского бизнеса от санкционкиЕсли потреблять продукты запрещено, можно заработать на их перевозке
Минтранс предложил включить Большой порт Санкт-Петербург, порт Восточный (Приморский край) и порт Владивосток в перечень пунктов пропуска через границу товаров, находящихся под продовольственным эмбарго. Пропуск санкционной еды будет разрешен только для ее дальнейшего транзита по территории России. Об этом говорится в проекте постановления правительства, который Минтранс разработал и разместил для общественного обсуждения.
Сейчас пропуск в Россию санкционной еды (и только для транзита) разрешен в 10 железнодорожных пунктах пропуска через границу и 20 автомобильных. Ввоз санкционных продуктов через порты пока невозможен, говорит представитель Минтранса.
Включение портов в список пунктов пропуска позволит создать новый транзитный коридор мультимодальных поставок продовольствия из Европы в Азиатско-Тихоокеанский регион, он заменит неудобный, длинный и проходящий вне России маршрут через Суэцкий канал, следует из пояснительной записки к проекту Минтранса. Сформируется и ряд других транзитных направлений: так, через Санкт-Петербург пройдет маршрут в Казахстан, через порт Владивосток продовольствие из США пойдет в Монголию и страны Центральной Азии, рассчитывает Минтранс.
36 170 тонн
санкционной еды уничтожено в России с 2015 г., отчитался Россельхознадзор. Продэмбарго введено с 2014 г., а в 2015 г. вышло предписание уничтожать найденную санкционную еду
«Открытие трех портов для пропуска санкционных товаров увеличит количество их перевозок на 10 000 единиц в год», – рассказал «Ведомостям» представитель Минтранса. Перевозка означает доставку одного контейнера или одного вагона, пояснил представитель оператора «РЖД логистика». В абсолютном значении предлагаемая мера увеличит число перевозок до 82 000 единиц в год, или на 14%, уточнил представитель министерства.
Бизнес видит у предложения Минтранса гораздо больший потенциал.
«Грузопоток только продовольственных товаров на новых транзитных коридорах к 2022–2024 гг. может достичь 50 000 контейнеров в год», – говорит представитель крупнейшего в мире морского контейнерного оператора Maersk. Maersk также является крупным акционером Global Ports, ведущего российского оператора по перевалке контейнеров в портах, работающего в том числе в порту Санкт-Петербурга. «Сейчас европейские грузоотправители везут товары в Китай, Японию, Корею и другие страны Юго-Восточной Азии через Суэцкий канал, новый маршрут позволит существенно ускорить перевозку», – рассчитывает представитель Maersk. С учетом вместимости рефрижераторного контейнера в 2 TEU (twenty-foot equivalent unit, TEU, «20-футовый эквивалент» – условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств) грузоперевозки увеличатся на 100 000 TEU в год, уточняет он.
14 дней
составляет срок транзита из Европы в АТР через Россию, говорит представитель ЦРЦП. Морской путь при такой же стоимости займет 30–46 дней, утверждает он
Для сравнения: в январе – июле 2020 г. по сети РЖД на импорт, экспорт и транзитом было перевезено рыбы, овощей, фруктов и других продовольственных товаров в объеме 103 000 TEU. При этом на транзит из этого объема было поставлено около 20 000 TEU. Основными проходящими через порты товарами могут стать мясо, рыба, молочная продукция из Европы, говорит представитель Maersk.
Продовольственное эмбарго действует в России уже шесть лет. С августа 2014 г. запрещен ввоз продуктов из Европы, Канады и США в ответ на введение этими странами экономических санкций против России. Под запрет попал импорт из этих стран мяса, рыбы и морепродуктов, сыров и молочных продуктов, овощей.
Предложенная мера стимулирует наращивание объемов контейнерных перевозок. «Из-за санкционных мер Россия была исключена из некоторых мультимодальных перевозок, а потенциал по поставкам в Казахстан и Среднюю Азию сохраняется очень большой», – поясняет гендиректор компании «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров.
«Трансконтейнер» намерен участвовать в перевозках продукции, производимой на территории европейских стран, в Китай, Республику Корею, Японию. Мы видим высокий потенциал в данном бизнесе на фоне повышенного спроса на импортные товары в странах АТР», – сообщил «Ведомостям» директор по продажам и клиентскому сервису компании Никита Пушкарев. Представитель Fesco также приветствует включение портов в список пунктов пропуска.
Сейчас грузоотправители по России платят за обязательную услугу наличия навигационной пломбы, которая отслеживает движение груза и обеспечивает его сохранность, посуточно, в том числе во время простоя вагонов или контейнеров на ремонте, сообщил «Ведомостям» сотрудник одной из компаний – операторов транзита. Стоимость пломбы составляет 2500 руб. в сутки, услуга по ее наложению и снятию – около 1000 руб., согласно данным тарификации Центра развития цифровых платформ (ЦРЦП), которая является «дочкой» оператора «Платон». Но даже в этом случае за счет более быстрого маршрута затраты грузоотправителей сократятся по сравнению с маршрутами в обход России, уточняет источник.
«Использование транспортной сети РФ по сравнению с обходными сухопутными маршрутами уменьшает затраты перевозчика на 25–30%. Экономию дают сокращение сроков поставки товаров на 2,5–4 суток, количества пересечений границы (два через РФ, от пяти до семи на обходных маршрутах) и сопутствующих им расходов на топливо, зарплаты, амортизацию, оформление и перевод транспортной документации и другие расходы», – говорит представитель ЦРЦП. Маршрут через территорию России позволяет экономить до $5000 с каждой перевозки, добавляет он.
В случае выбора морского пути длительность маршрута составляет от 30 до 46 дней. Транзит через территорию России в этом случае сокращает срок доставки товаров до среднего значения 14 дней при той же стоимости, что и перевозка морем.