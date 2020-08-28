Минтранс хочет увеличить доходы российского бизнеса от санкционки

Сейчас грузоотправители по России платят за обязательную услугу наличия навигационной пломбы, которая отслеживает движение груза и обеспечивает его сохранность, посуточно, в том числе во время простоя вагонов или контейнеров на ремонте, сообщил «Ведомостям» сотрудник одной из компаний – операторов транзита. Стоимость пломбы составляет 2500 руб. в сутки, услуга по ее наложению и снятию – около 1000 руб., согласно данным тарификации Центра развития цифровых платформ (ЦРЦП), которая является «дочкой» оператора «Платон». Но даже в этом случае за счет более быстрого маршрута затраты грузоотправителей сократятся по сравнению с маршрутами в обход России, уточняет источник.