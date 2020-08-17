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В России предложили ужесточить борьбу с ввозом «санкционки»

Ведомости

Россельхознадзор представил в правительство предложения, которые смогут «в корне поменять ситуацию» с нелегальным ввозом санкционных продуктов в Россию, сообщил в интервью РБК руководитель ведомства Сергей Данкверт.

Необходимо ввести ответственность для водителей транспорта и перевозчиков такой продукции. Кроме того, подготовленность контрабандистов стала «гораздо выше», отметил глава ведомства.

«Побороть это (нелегальные поставки) можно тогда, когда каждый перевозчик будет понимать, что, если он берется везти незаконную продукцию, у него могут конфисковать машину и товары», – сказал Данкверт.

По его словам, за последние годы нарушители режима продэмбарго стали действовать «более изощренно», в связи с этим сложно доказать, что продукция санкционная. Водителям транспорта, перевозящего продукцию без документов, следует на время запрещать въезд в Россию, считает руководитель Россельхознадзора.

Россия запретила поставки продуктов из стран Евросоюза и США в ответ на санкции в августе 2014 г. Ввозить запретили мясо, рыбу, морепродукты, сыры и молочные продукты, овощи и фрукты.

Ранее в июне сообщалось, что министерство сельского хозяйства предложило усилить контроль над поставками санкционных продуктов в страны Евразийского экономического союза, в который, по мимо России, входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных