В России предложили ужесточить борьбу с ввозом «санкционки»
Необходимо ввести ответственность для водителей транспорта и перевозчиков такой продукции. Кроме того, подготовленность контрабандистов стала «гораздо выше», отметил глава ведомства.
«Побороть это (нелегальные поставки) можно тогда, когда каждый перевозчик будет понимать, что, если он берется везти незаконную продукцию, у него могут конфисковать машину и товары», – сказал Данкверт.
По его словам, за последние годы нарушители режима продэмбарго стали действовать «более изощренно», в связи с этим сложно доказать, что продукция санкционная. Водителям транспорта, перевозящего продукцию без документов, следует на время запрещать въезд в Россию, считает руководитель Россельхознадзора.
Россия запретила поставки продуктов из стран Евросоюза и США в ответ на санкции в августе 2014 г. Ввозить запретили мясо, рыбу, морепродукты, сыры и молочные продукты, овощи и фрукты.
Ранее в июне сообщалось, что министерство сельского хозяйства предложило усилить контроль над поставками санкционных продуктов в страны Евразийского экономического союза, в который, по мимо России, входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.