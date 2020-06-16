Минсельхоз хочет усилить контроль над поставками санкционных продуктов

Минсельхоз хочет усилить контроль над поставками санкционных продуктовРоссийские аграрии жаловались на импорт польских грибов из Белоруссии
Министерство сельского хозяйства предложило усилить контроль над поставками санкционных продуктов в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС, помимо России в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия). Это следует из его письма, направленного в правительство 19 мая. «Ведомости» ознакомились с его копией, содержание документа подтвердил представитель Минсельхоза. Представитель профильного вице-премьера Виктории Абрамченко сказал, что предложения находятся на рассмотрении.
Меры, которые позволили бы избежать поставок санкционных продуктов в Россию из ЕАЭС, Абрамченко поручила разработать Минсельхозу, Минэкономразвития, Россельхознадзору и Минпромторгу еще в апреле, сообщал РБК. Поводом стали поставки в Россию грибов из Белоруссии, которые в действительности могли быть выращены в Польше. На эту проблему обратил внимание зампредседателя Совета Федерации Николай Журавлев, а он, в свою очередь, получил жалобу от агрофирмы «Выборжец», производителя тепличных овощей, грибов и зелени в Ленинградской области.