Минсельхоз хочет усилить контроль над поставками санкционных продуктов

Меры, которые позволили бы избежать поставок санкционных продуктов в Россию из ЕАЭС, Абрамченко поручила разработать Минсельхозу, Минэкономразвития, Россельхознадзору и Минпромторгу еще в апреле, сообщал РБК.​ Поводом стали поставки в Россию грибов из Белоруссии, которые в действительности могли быть выращены в Польше. На эту проблему обратил внимание зампредседателя Совета Федерации Николай Журавлев, а он, в свою очередь, получил жалобу от агрофирмы «Выборжец», производителя тепличных овощей, грибов и зелени в Ленинградской области.