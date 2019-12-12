Игорь Чайка отказался от производства грибов

Эта компания создана несколько лет назад для проекта по выращиванию шампиньонов в Зарайском районе Подмосковья. Изначально планировалось партнерство с ГК «Рост», говорит Чайка. Свое решение выйти из проекта он объясняет вовлеченностью во множество других бизнесов, для которых также нужны инвестиции. Среди них крупный оператор мусорного рынка «Хартия» (контроль – у Чайки), поставщик продуктов в Китай «Русский экспорт» (41%), «Архплей девелопмент» (45%), 100% Национальной инжиниринговой корпорации, по данным СПАРК.