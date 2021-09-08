«Новатэк» купил еще два газовых участка на Ямале за 13,2 млрд рублей

«Новатэк» купил еще два газовых участка на Ямале за 13,2 млрд рублейЭтих запасов хватит для СПГ-завода мощностью 15 млн т в год и стоимостью порядка $20 млрд
Компания «Ямал СПГ ресурс» (дочерняя компания «Новатэка») выиграла аукционы на право пользования участками недр, включающими Арктическое и Нейтинское месторождения на полуострове Ямал, сообщает «Новатэк». Компания заплатила за них 13,2 млрд руб. Запасы Арктического и Нейтинского оцениваются в 2,9 млрд баррелей нефтяного эквивалента по российской классификации, включая 413 млрд куб. м газа и 28 млн т жидких углеводородов. Лицензии будут действовать 27 лет.
Эти участки расположены в непосредственной близости от имеющихся активов «Новатэка» на Ямале, их приобретение позволит расширить ресурсную базу компании для реализации СПГ-проектов, говорится в пресс-релизе.
Аукцион проводился со специальными условиями: принять участие в нем могли только компании, которые имеют действующие мощности по сжижению газа в ЯНАО, т. е. исключительно «Новатэк». В итоге участие в аукционе принимали только дочерние структуры «Новатэка» – «Обский ГХК» и «Ямал СПГ-ресурс». Также, согласно условиям, использовать запасы месторождений можно только на производство СПГ.
О проведении аукциона со спецусловиями президента Владимира Путина просил председатель правления и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, сообщал в апреле «Интерфакс» со ссылкой на письмо Михельсона. Путин поддержал просьбу. Михельсон мотивировал просьбу тем, что ресурсная база «Новатэка» на Ямале не обеспечивает необходимый объем добычи газа для своевременного принятия окончательного инвестрешения о реализации проекта «Обский СПГ» в 2021 г. Он также отметил, что Нейтинское и Арктическое месторождения позволят обеспечить объем производства на «Ямал СПГ» (действующий проект «Новатэка» по сжижению газа), а также направить часть производимого СПГ на газификацию Камчатки.
Стремление «Новатэка» к расширению своей ресурсной базы на Ямале выглядит оправданным – учитывая то, что в рамках корпоративной стратегии планируется производить 70 млн т СПГ в год к 2030 г. на Ямале и Гыдане, говорит аналитик по газу центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Сергей Капитонов. Для производства такого объема СПГ компании понадобится как минимум 100 млрд куб. м годовой добычи, замечает он. Действующие на Ямале и Гыдане Южно-Тамбейское и Утреннее месторождения на плато дадут 57 млрд куб. м годовой добычи, оставшиеся объемы предстоит «собирать» с меньших месторождений, замечает Капитонов. Для первых двух проектов «Новатэка» («Ямал СПГ» и «Арктик СПГ – 2») удалось сформировать ресурсную базу за счет двух уникальных месторождений с триллионными запасами газа, поясняет он. Но для новых проектов, среди которых заявлены и крупнотоннажные («Арктик СПГ – 1» – 19,8 млн т в год) и среднетоннажные («Обский СПГ», сейчас «Обский ГХК»), компании приходится использовать кластерный подход, объединяя отдельные месторождения в потенциальные мощные производственные хабы, полагает эксперт.
Текущие проекты «Новатэка» уже обеспечены ресурсной базой, новые месторождения могут быть использованы как для того, чтобы увеличить срок их жизни или мощность, так и под новый завод, говорит директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. По его словам, запасы газа в объеме 413 млрд куб. м позволят произвести порядка 300 млн т СПГ. Исходя из этого можно говорить о мощности завода в 12–15 млн т СПГ в год, полагает он. Учитывая стоимость «Ямал СПГ» и планируемую стоимости «Арктик СПГ – 2», инвестиции в СПГ-завод мощностью 15 млн т могут составить порядка $20 млрд, считает Маринченко.
Арктическое и Нейтинское месторождения находятся вблизи (порядка 100 км) Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского, которые, в свою очередь, являются ресурсной базой «Обского ГХК», замечает консультант Vygon Consulting Артем Лебедской-Тамбиев. Поэтому приобретение данных активов позволит «Новатэку» закрыть вопрос с сырьем для будущего производства. На текущий момент конфигурация «Обского ГХК» еще не определена, замечает он. Вероятно, основной продукцией завода будет голубой аммиак: пока заявленные мощности составляют 2,2 млн т продукта в год, говорит эксперт. Для выпуска такого объема понадобится порядка 2,1–2,3 млрд куб. м газа, отмечает он. При этом «Новатэк» в рамках «Обского ГХК» допускает и производство СПГ – ранее компания планировала выпускать порядка 5 млн т сжиженного газа на базе Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского месторождений, напоминает эксперт.
В конце июля зампред правления «Новатэка» Марк Джетвэй говорил, что компания не исключает производства СПГ на базе «Обского ГХК», хочет определиться с параметрами проекта до конца года. Накануне его заявления «Новатэк» переименовал проект «Обский СПГ» в «Обский ГХК», на базе которого компания хочет построить производство голубого аммиака и водорода.