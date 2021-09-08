«Новатэк» купил еще два газовых участка на Ямале за 13,2 млрд рублей

Стремление «Новатэка» к расширению своей ресурсной базы на Ямале выглядит оправданным – учитывая то, что в рамках корпоративной стратегии планируется производить 70 млн т СПГ в год к 2030 г. на Ямале и Гыдане, говорит аналитик по газу центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Сергей Капитонов. Для производства такого объема СПГ компании понадобится как минимум 100 млрд куб. м годовой добычи, замечает он. Действующие на Ямале и Гыдане Южно-Тамбейское и Утреннее месторождения на плато дадут 57 млрд куб. м годовой добычи, оставшиеся объемы предстоит «собирать» с меньших месторождений, замечает Капитонов. Для первых двух проектов «Новатэка» («Ямал СПГ» и «Арктик СПГ – 2») удалось сформировать ресурсную базу за счет двух уникальных месторождений с триллионными запасами газа, поясняет он. Но для новых проектов, среди которых заявлены и крупнотоннажные («Арктик СПГ – 1» – 19,8 млн т в год) и среднетоннажные («Обский СПГ», сейчас «Обский ГХК»), компании приходится использовать кластерный подход, объединяя отдельные месторождения в потенциальные мощные производственные хабы, полагает эксперт.