Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Фонд основателя «Вкусвилла» с партнерами вложили еще $1 млн в производителя товаров для сна Blue Sleep

Эти средства пойдут на создание конкурента IKEA
Екатерина Бурлакова
Привлеченные инвестиции в ходе текущего раунда Blue Sleep собирается направить на запуск нового направления – производство и продажа мебели / Blue Sleep

Компания по производству товаров для сна Blue Sleep привлекла $1 млн инвестиций, сообщил ее представитель. Основным участником раунда стал фонд «Тилтех капитал». Его представитель это подтвердил. Кроме того, часть средств вложили и действующие инвесторы – Гоша Семенов, Конрад Хабсбург и Ник Лайл.

Blue Sleep специализируется на производстве матрасов, подушек, кроватей и других товаров и их онлайн-продаже. Основатели компании – британцы Марк Хамилфорд и Стивен Инскоу, а также российские предприниматели Семенов и Дмитрий Гуржий. Компания уже провела три раунда по привлечению инвестиций. В 2017 г. Хамилфорд и еще 10 британских инвесторов вложили в нее $635 000, спустя год Хамилфорд, Гуржий и владелица рекламного агентства Lucky Generals Хелен Калкрафт предоставили ей $300 000. А в 2020 г. в нее впервые инвестировал «Тилтех капитал» – сумма составила 30 млн руб.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных