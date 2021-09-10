Фонд основателя «Вкусвилла» с партнерами вложили еще $1 млн в производителя товаров для сна Blue Sleep

Blue Sleep специализируется на производстве матрасов, подушек, кроватей и других товаров и их онлайн-продаже. Основатели компании – британцы Марк Хамилфорд и Стивен Инскоу, а также российские предприниматели Семенов и Дмитрий Гуржий. Компания уже провела три раунда по привлечению инвестиций. В 2017 г. Хамилфорд и еще 10 британских инвесторов вложили в нее $635 000, спустя год Хамилфорд, Гуржий и владелица рекламного агентства Lucky Generals Хелен Калкрафт предоставили ей $300 000. А в 2020 г. в нее впервые инвестировал «Тилтех капитал» – сумма составила 30 млн руб.