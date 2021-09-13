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«Ростсельмаш» увеличит инвестпрограмму в 1,4 раза

Рынок сельхозтехники будет расти, но темпы может сдержать скачок цен на металлы
Ксения Потаева
В последние годы фиксируется стабильный рост выпуска сельхозтехники, а также ее экспорта / Евгений Разумный / Ведомости

«Ростсельмаш» увеличит инвестпрограмму до 28,5 млрд руб. с ранее заявленных 19,9 млрд руб., передал ТАСС 12 сентября. В пресс-службе компании подтвердили «Ведомостям» эти планы. Корректировка инвестпрограммы связана с тем, что пересмотрен план по увеличению числа моделей и модификаций тракторов, а также по объему производства шестерен и валов, цитирует агентство гендиректора «Ростсельмаша» Дмитрия Удраса.

В частности, выпуск шестерен на действующем ростовском заводе трансмиссий вырастет с 90 000 до 150 000 шт. в год, на этой же площадке построят три новых окрасочных комплекса. Также компания в сентябре 2021 г. начала строить в Ростове-на-Дону новый тракторный завод мощностью до 5000 машин в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных