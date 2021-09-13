«Ростсельмаш» увеличит инвестпрограмму в 1,4 раза

«Ростсельмаш» увеличит инвестпрограмму в 1,4 разаРынок сельхозтехники будет расти, но темпы может сдержать скачок цен на металлы
«Ростсельмаш» увеличит инвестпрограмму до 28,5 млрд руб. с ранее заявленных 19,9 млрд руб., передал ТАСС 12 сентября. В пресс-службе компании подтвердили «Ведомостям» эти планы. Корректировка инвестпрограммы связана с тем, что пересмотрен план по увеличению числа моделей и модификаций тракторов, а также по объему производства шестерен и валов, цитирует агентство гендиректора «Ростсельмаша» Дмитрия Удраса.
В частности, выпуск шестерен на действующем ростовском заводе трансмиссий вырастет с 90 000 до 150 000 шт. в год, на этой же площадке построят три новых окрасочных комплекса. Также компания в сентябре 2021 г. начала строить в Ростове-на-Дону новый тракторный завод мощностью до 5000 машин в год.
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