«Ростсельмаш» увеличит инвестпрограмму в 1,4 раза

В частности, выпуск шестерен на действующем ростовском заводе трансмиссий вырастет с 90 000 до 150 000 шт. в год, на этой же площадке построят три новых окрасочных комплекса. Также компания в сентябре 2021 г. начала строить в Ростове-на-Дону новый тракторный завод мощностью до 5000 машин в год.