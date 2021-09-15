Как выпускники МГУ зарабатывают на геномной селекции коров и быков

Как выпускники МГУ зарабатывают на геномной селекции коров и быковМировой рынок ДНК-тестов для животных в 2021 году оценивается в $5,5 млрд, но в России эта отрасль только зарождается
Два года назад предприниматели из Москвы 28-летний Юрий Пеков и 30-летняя Дарья Яковишина приехали в молочное хозяйство «Рассвет» в Краснодарском крае, чтобы научить фермеров правильно выщипывать волосы из коровьих хвостов для генетических тестов.
Сначала они включили демонстрационное видео на английском языке, но работники хозяйства лишь недоуменно глядели на столичных гостей. И тогда Пеков и Яковишина продемонстрировали процедуру взятия биоматериала собственноручно. Раньше они и сами этого никогда не делали, но пришлось выкручиваться. Их компания Ksitest получила первый и сразу крупный заказ от «Рассвета» (входит в группу «Прогресс агро», основанную миллиардером Олегом Дерипаской).
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