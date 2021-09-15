Как выпускники МГУ зарабатывают на геномной селекции коров и быков

Сначала они включили демонстрационное видео на английском языке, но работники хозяйства лишь недоуменно глядели на столичных гостей. И тогда Пеков и Яковишина продемонстрировали процедуру взятия биоматериала собственноручно. Раньше они и сами этого никогда не делали, но пришлось выкручиваться. Их компания Ksitest получила первый и сразу крупный заказ от «Рассвета» (входит в группу «Прогресс агро», основанную миллиардером Олегом Дерипаской).